Hayden Panettiere revela que un ganador del Óscar la acosó en una fiesta

Estados Unidos.

Hayden Panettiere afirma que un actor y director ganador del Óscar se exhibió desnudo ante ella cuando tenía 19 años.

La actriz de "Nashville", ahora de 36 años, detalla en sus memorias recién publicadas, "This Is Me: A Reckoning", que la impactante situación ocurrió después de que una amiga la invitara a una fiesta de la industria en su apartamento de Los Feliz, California.

Recuerda que en la fiesta solo estaban ella, su amiga y "un pequeño grupo de hombres reunidos, charlando, bebiendo y fumando marihuana". Panettiere recuerda haberse sentido incómoda de inmediato.

"Estos hombres parecían sentirse demasiado cómodos entre sí, como si supieran algo que yo desconocía", escribió la artista en su libro.

Continúa detallando que, después de media hora, estaba a punto de despedirse de su amiga cuando el ganador del Óscar se le acercó.

Él le deseó buenas noches y le advirtió: "Ten cuidado al salir porque alguien escupió chicle por ahí y me manché los pantalones", antes de supuestamente indicarle que mirara hacia abajo.

"Miré hacia abajo y me estremecí", escribe ella. "Los testículos de este respetado actor, ganador de premios, colgaban de su bragueta abierta".