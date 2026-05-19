Lele Pons revela que lucha contra la depresión postparto

México.

Lele Pons es en una de las principales voces de la maternidad en redes desde que se convirtió en mamá por primera vez. Cabe recordar que la influencer le dio la bienvenida a su primogénita el 26 de julio de 2025, junto a su esposo, el cantante Guaynaa.

Desde entonces, se ha mantenido activa en sus cuentas con contenido sobre su nueva faceta como mamá, pero recientemente se sinceró sobre un aspecto más personal al hablar sobre la depresión postparto que, al igual que otras mujeres, vive desde que se convirtió en madre.

Lele Pons se mostró vulnerable y sin filtros en un reciente video junto a Zachery Dereniowski, influencer canadiense. En el breve clip, se muestra al activista Dereniowski con un cartel en las manos que dice: “Si has pasado por la depresión o la ansiedad, abrázame”.