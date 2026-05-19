‘Masters of the Universe’ debuta en Los Ángeles entre elogios

¡Por el poder de Grayskull! Masters of the Universe celebró su estreno mundial en el Teatro Chino TCL de Los Ángeles con la presencia de Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Idris Elba y parte del elenco principal de la esperada adaptación cinematográfica de acción real basada en la franquicia de Mattel.

La película, dirigida por Travis Knight y distribuida por Amazon MGM Studios, llegará a los cines el próximo 5 de junio. Aunque las críticas oficiales permanecen bajo embargo, el estudio permitió a los asistentes compartir primeras impresiones en redes sociales tras la proyección.

La historia sigue al príncipe Adam de Eternia, quien de niño aterriza accidentalmente en la Tierra y queda separado de la Espada del Poder. Años después, al reencontrarse con el arma, regresa a su mundo natal para enfrentarse a Skeletor y salvar a Eternia.

Nicholas Galitzine interpreta al príncipe Adam y He-Man, mientras que Jared Leto encarna al villano Skeletor. El reparto también incluye a Idris Elba como Duncan/Man-at-Arms, Camila Mendes como Teela, Alison Brie como Evil-Lyn, Morena Baccarin como la Hechicera y Kristen Wiig como Roboto.

Entre los asistentes al estreno estuvieron Alison Brie, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Sasheer Zamata y Hafþór Júlíus Björnsson, además del director Travis Knight. Dolph Lundgren, protagonista de la versión cinematográfica de 1987, también acudió al evento.

La franquicia Masters of the Universe nació en 1982 con una línea de juguetes lanzada por Mattel. Un año después debutó la serie animada He-Man and the Masters of the Universe. La adaptación de acción real estrenada en 1987, protagonizada por Lundgren, no logró éxito comercial. Desde entonces, varios estudios intentaron relanzar la saga hasta que Amazon obtuvo los derechos en 2024.