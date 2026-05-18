La reacción de IU ante las críticas de “Perfect Crown” se vuelve viral

IU rompió el silencio en medio de la controversia que rodea a su más reciente K-Drama, “Perfect Crown” (Corona Perfecta).

El encuentro se realizó el 16 de mayo durante una proyección especial organizada en el CGV Yongsan I Park de Seúl con motivo de su cumpleaños. Lo que comenzó como una celebración entre IU y sus seguidores terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados alrededor de la producción de MBC, marcado durante semanas por debates sobre actuación, ambientación y representación histórica.

Después de finalizar la función, IU tomó el micrófono y habló con cautela sobre la forma en que ha vivido las reacciones recientes hacia el drama. El artista reconoció que ha estado reflexionando sobre la responsabilidad que implica su posición pública y admitió que le preocupa engañar a quienes la apoyan. También aseguró que desea escuchar las críticas con mayor atención para seguir mejorando.

Mientras compartía sus pensamientos, IU no pudo contener las lágrimas. Frente a los asistentes realizó una reverencia de 90 grados, un gesto que en Corea del Sur suele interpretarse como una muestra profunda de respeto, disculpa y sinceridad. La escena generó una fuerte reacción entre los fans presentes y posteriormente comenzó a circular ampliamente en internet.

El momento ocurrió después de que “Perfect Crown” atravesara una de las polémicas más intensas de esta temporada televisiva. Aunque el drama obtuvo cifras sólidas de audiencia y cerró con su mejor rating nacional, gran parte de la conversación pública estuvo enfocada en cuestionamientos sobre la construcción del universo ficticio, errores relacionados con referencias históricas y decisiones de producción que provocaron críticas constantes episodio tras episodio.

La producción emitió disculpas oficiales por algunos de esos aspectos. Sin embargo, muchos internautas consideraron injusto que la presión se concentrara principalmente en IU como rostro principal del proyecto. En comunidades online comenzaron a multiplicarse comentarios señalando que un actor no puede cargar por completo con las controversias de una producción colectiva.

Otros usuarios destacaron que, más allá del debate sobre el drama, la actitud de IU dejó una impresión distinta entre el público. Para muchos espectadores, su decisión de enfrentar directamente las críticas y hablar sin rodeos frente a sus seguidores mostró una imagen vulnerable poco habitual en una industria donde las figuras públicas suelen mantenerse más reservadas durante las controversias.

El episodio también reabrió la conversación sobre cuánto peso debe recaer sobre los protagonistas cuando un proyecto entra en conflicto con la audiencia.