Max, el hijo de Jennifer Lopez y Marc Anthony, causa revuelo por su cambio físico

Jennifer Lopez ha vuelto a ser tendencia. Hace unos días, la cantante hizo saltar todas las alarmas tras protagonizar unas fotografías cómplices con Brett Goldstein, su compañero de reparto en la película Office Romance.

En su primera aparición conjunta se intercambiaron miradas y gestos que dieron de qué hablar. Ahora, la de El Bronx ha vuelto a hacerse viral por otra imagen del mismo evento. Pero esta vez, el protagonista es su hijo, Max, fruto de su relación con Marc Anthony.

El joven, de 18 años, acompañó a Jennifer Lopez al evento Netflix Upfront en Nueva York. Una aparición poco común, ya que Max suele mantenerse alejado de la vida pública y rara vez participa en actos mediáticos.

Sin embargo, el motivo por el que ha desatado el debate en las redes sociales es su apariencia física. Por un lado, por el parecido que tiene con su padre. Sobre todo con el aspecto que tenía el cantante al comienzo de su carrera en los años 90. Por otro, por la delgadez de sus piernas.

Para la ocasión, el hijo mellizo de Jennifer Lopez y Marc Anthony se decantó por un traje de pantalón corto y americana, dejando al descubierto sus piernas largas y visiblemente delgadas.