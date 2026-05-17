Paty Navidad no creía en el Covid y opina sobre el hantavirus: "quieren enfermar a la gente"

La actriz, de hecho, sigue defendiendo la tesis de que esa enfermedad fue en realidad “un complot global para imponer un nuevo orden mundial de tipo comunistoide”.Así lo dijo durante la etapa más crítica del aislamiento, lo sostuvo incluso cuando ella mismo enfermó y también lo reafirmó cuando se dictaminó el final de la pandemia.

“El Covid existe pero no es lo que dicen que es. Viene con una dictadura digital, viene con el final de la moneda física, viene con la imposición de un estado orwelliano”, le dijo a Mara Patricia Castañeda en una entrevista de 2024, en la que incluso aseguró que el tiempo le había dado la razón.

La aparición ahora de una alerta de salud por los brotes de hantavirus y el drama que se vivió con el crucero que tuvo que desembarcar en España de emergencia por el contagio de sus pasajeros y tripulantes comienza a polarizar nuevamente las posturas de gobiernos y sociedades.

“Los virus han existido toda la vida pero no son lo que se dice que es”, dice en una entrevista difundida en el canal de Youtube Tony Stars.