Barbra Streisand no asistirá a Cannes por problemas de salud

Francia.

La actriz y cantante Barbra Streisand no acudirá, como estaba previsto, el próximo día 23 a Cannes para recoger una Palma de Oro de honor que le ha concedido el festival, por decisión de sus médicos para que continúe su convalecencia por una lesión en la rodilla. "Lamentablemente no podré asistir al Festival de Cannes este año", señala Streisand en un comunicado enviado este domingo a los medios por la organización del certamen francés. La cantante asegura que se siente "profundamente honrada" por recibir la Palma de Oro honorífica y que estaba deseando "celebrar las extraordinarias películas de la 79 edición" del festival. "También tenía muchas ganas de compartir tiempo con artistas a quienes admiro y, por supuesto, de regresar a Francia, un país que siempre he amado", apunta.

Y aunque lamenta no poder estar presente, felicita "efusivamente a todos los cineastas del mundo cuyo extraordinario talento y visión creativa se celebran este año". Estaba previsto que tras las palmas de honor entregadas a Peter Jackson y a John Travolta, la edición de este año se cerrará con el anuncio del palmarés y con la entrega de un tercer reconocimiento de honor a la cantante, actriz, directora, productora, compositora y guionista, de 83 años. Aunque ella no pueda viajar a Cannes, el festival ha decidido mantener el homenaje que estaba programado para la gala de clausura. Cannes había decidido entregar la Palma de Oro de honor a Streisand en reconocimiento a su trayectoria artística y por ser "una estrella mundial que es ante todo una artista que impulsa proyectos que reflejan quién es, que le son propios y que comparte con el mundo entero", en palabras del delegado general del certamen, Thierry Frémaux, cuando se anunció el galardón.