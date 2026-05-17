Bad Bunny sale a pasear en un mall de Puerto Rico y desata la locura entre la gente

El 16 de mayo, Bad Bunny se presentó de forma inesperada en el centro comercial Plaza Las Américas de San Juan, Puerto Rico, donde fue abordado por seguidores mientras cargaba bolsas de la tienda Zara, cuyo local había sido transformado para el lanzamiento de su nueva línea de ropa.

El cantante puertorriqueño llegó al lugar con capucha y lentes oscuros. Al ser reconocido por los presentes, los seguidores lo abordaron durante su trayecto hacia la salida, pidiéndole fotos y algunas palabras.

El artista, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, respondía amablemente y continuaba su camino entre la multitud mientras era resguardado por su personal de seguridad.

La aparición del artista en la tienda provocó una gran reacción entre los compradores y seguidores que se encontraban en el lugar.

La visita de Bad Bunny al centro comercial coincidió con el lanzamiento oficial de Benito Antonio, su línea de ropa en colaboración con la cadena española Zara.

Para el inicio de la colección, la tienda de Plaza Las Américas fue convertida en un espacio exclusivo dedicado a la nueva marca, brindando a los compradores locales la primera oportunidad de adquirir las prendas.

La colección lleva el nombre completo del cantante y fue diseñada para ofrecer versatilidad.

La línea combina prendas de uso diario con influencia del streetwear, como sudaderas y gorras, con trajes de sastrería más formales, en correspondencia con la dualidad presente en el estilo personal del artista.

Por el momento, la colección física solo está disponible en Puerto Rico, aunque Zara ya habilitó una sección dedicada a Benito Antonio en su sitio web oficial. Se esperan lanzamientos internacionales más amplios hacia finales del mes.

La alianza entre Bad Bunny y Zara no fue repentina. A lo largo de 2026, el artista había sido visto en múltiples ocasiones utilizando prendas de la cadena española, en una serie de apariciones que los seguidores y especialistas en moda interpretaron como señales anticipadas de lo que estaba por venir.

La primera gran señal llegó durante el Super Bowl, cuando el reguetonero se convirtió en el primer artista latino en encabezar en solitario el espectáculo del medio tiempo del evento deportivo más visto de Estados Unidos.

Para la ocasión, utilizó dos looks de Zara: una camisa con corbata, pantalón corto color crudo y una camiseta de fútbol americano con la palabra “Ocasio” en la espalda, seguida de un traje de hombros anchos en el mismo tono, con el que interpretó un dueto junto a Lady Gaga. Ambos vestuarios fueron confeccionados a medida.