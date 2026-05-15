"Dai Dai" de Shakira: Letra completa, video de la canción del Mundial

La composición 'Dai Dai', de la cantante colombiana Shakira, es la canción oficial del Mundial de Fútbol que se tocará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá.
En el video, grabado en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Shakira aparece vestida con camiseta amarilla y un pantalón corto azul, como el uniforme de Brasil, y con varios balones junto con un grupo de bailarines mientras canta unos fragmentos de 'Dai Dai'.
La cantante entra a la gramilla del Maracaná llevando un balón 'Trionda', oficial del próximo Mundial, lo pone en el suelo como si fuera a hacer una jugada y comienza la coreografía de 'Dai Dai' con sus bailarinas, vestidos con los colores de equipos como Colombia, Argentina y Estados Unidos.
"Oe, oe, oe", comienza la canción, con un alegre ritmo caribeño y letra en inglés que hace referencia a la pertenencia a un Mundial de todos.
La escenografía se completa con cuatro balones de los Mundiales de Fútbol de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, más el 'Trionda' de Norteamérica 2026.
El 'Waka Waka' (Esto es África), de Shakira, fue el himno del Mundial de Sudáfrica 2010 y cuatro años más tarde repitió en el de Brasil 2014 con 'La La La', mientras que su éxito 'Hips Don't Lie? Fue sensación en 2006, en Alemania.
El video, de un minuto y siete segundos de duración, termina con la frase "We Are Ready" ("Estamos listos").
Shakira estrena 'Dai Dai'
Shakira y el nigeriano Burna Boy estrenaron el jueves 'Dai Dai', el tema oficial del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, que busca recordar a los niños "que los sueños sí se pueden alcanzar".
"¡Ya está aquí Dai Dai! ¡La Copa del Mundo de la FIFA 2026 empieza ahora!", escribió Shakira al publicar la canción, de cuyo videoclip hizo un adelanto a comienzos de mes. La colombiana compartió el afiche de la canción oficial del Mundial, en el que aparece junto a Burna Boy con el balón de la Copa del Mundo.
"Voy a donar el 100 % de las ganancias de 'Dai Dai' para el Fondo de Educación de la FIFA", agregó Shakira. El objetivo de esta canción es recaudar 100 millones de dólares al final del Mundial para proporcionar acceso a la educación de calidad y al deporte a niños de todo el mundo. la música significa mucho para mí”, expresó, por su parte, Burna Boy.
Se espera que la colombiana interprete esta canción en la final del Mundial el próximo 19 de julio en Nueva York, que por primera vez contará con un espectáculo de medio tiempo en el que también participarán Madonna y el grupo surcoreano BTS.
Letra y traducción de ‘Dai Dai’ de Shakira
Hey. You’re here from the day you were born. (Has estado aquí desde el día en que naciste).
But here in this place you belong. (Pero este es el lugar al que perteneces).
You’ve been this brave all along. (Siempre has sido así de valiente).
What broke you once made you strong. (Lo que te rompió una vez te hizo fuerte).
Darling, let’s go. Darling, let’s go. (Cariño, vamos. Cariño, vamos).
I’m follow your desire. (Seguiré tu deseo).
When there’s a will, there’s a way. (Querer es poder).
When there’s a will, there’s a way.(Eres dueño de ese fuego).
No one can take it away. (Nadie te lo puede quitar).
No one can take it away. (Juro que soy tu sangre para escribir tu historia).
That is how you pave the way.(Así es como abre camino).
You’re about to reach the glory.(Estás a punto de alcanzar la gloria).
Only one step away. (Un solo un paso).
All the highs and lows. (Todos los altibajos).
All the tears and the pain. (Todas las lágrimas y el dolor).
You’ve been there through it all. (Has estado ahí en todo momento).
Been through it all. (Lo has superado todo)
Just do it again. (Solo hazlo de nuevo).
Now you got to believe. I believe. (Ahora tienes que creer. Yo creo).
Cuz you know what it takes.(Porque sabes lo que se necesita).
Cuz you know what it takes. (Para creer en mi sueño).
At the top of your game.(En la cima de tu juego).
Feel it. (Siéntelo).
Got everything you needed. (Tienes todo lo que necesitabas).
Now bring it like you need it. (Ahora hazlo como si lo necesitaras).
Just like you need it. (Justo como lo necesitas).
Olvida lo que vale. Juega como tu sabes. Como tu sabes.
Hey, a little higher. Let’s go. Let’s go. Let’s go.(Oye, un poco más alto. Vamos. Vamos. Vamos).
We’ve taken all that our hearts on. (Hemos tomado todo lo que nuestros corazones llevan dentro).
We can hold on to the past no more. (Ya no podemos aferrarnos al pasado).
From the birds and the tears we make go.(De los pájaros y las lágrimas que hacemos ir).
We are motivational.(Somos una fuente de motivación).
For the highs and lows, all the tears and the pain.(Para los altibajos, todas las lágrimas y el dolor).
You been through it all. Been through it all. Just do it again. (Lo has superado todo. Lo has superado todo. Solo hazlo de nuevo).
Now you got to believe. I believe. (Ahora tienes que creer. Yo creo).
Cuz you know what it takes (Porque sabes lo que se necesita)
To be living my dream(Para vivir mi sueño)
At the top of your game.(En la cima de tu juego).
Se repite el coro Feel it...
Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo, El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká. Messi, Mbappé y Salah.
Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, EE.UU. UU., Inglaterra, Alemania, Francia, Sudáfrica, España, México, Japón, Corea, Nunca Jamás.
Knew from the day you were born.(Lo supe desde el día en que naciste).
That here in this place you belong. (Que aquí, en este lugar, perteneces).
You’ve been this brave all along. (Siempre has sido así de valiente).
What broke you once made you strong.(Lo que una vez te rompió te hizo fuerte).