Representante de Britney niega que la artista asustara a clientes de un restaurante con un cuchillo

Ciudad de México.

La cantante estadounidense Britney Spears ha vuelto a acaparar los titulares después de su supuesto comportamiento errático en un restaurante.

De acuerdo con el medio especializado TMZ, Britney asustó a los clientes de un restaurante de Los Ángeles con gritos, ladridos y un cigarro encendido dentro del lugar. Testigos dijeron al medio que la artista incluso llevaba un cuchillo, lo que terminó alarmando a los comensales.

Según informó dicho medio, Britney Spears acudió el miércoles por la noche al restaurante Blue Dog Tavern, ubicado en Sherman Oaks, acompañada de un hombre y una mujer.

Desde poco después de sentarse, comenzó a llamar la atención por su comportamiento, elevando la voz y ladrando en algunos momentos, mientras varios asistentes describieron el ambiente como "caótico" y "un poco triste".

La intérprete de "Toxic" supuestamente caminó entre las mesas sosteniendo un cuchillo en la mano, situación que provocó temor entre algunos clientes ante la posibilidad de un accidente; sin embargo, testigos creen que simplemente olvidó dejar el utensilio sobre la mesa mientras se desplazaba por el restaurante.

El personal del establecimiento también tuvo que intervenir después de que la cantante encendiera un cigarro cerca de la entrada, algo que está prohibido en el lugar, solicitando a uno de sus acompañantes que la ayudara a apagarlo.

Durante la cena, Spears pidió una hamburguesa con papas fritas, aunque apenas probó algunos bocados y dejó gran parte de la comida intacta.