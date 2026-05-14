Representante de Britney niega que la artista asustara a clientes de un restaurante con un cuchillo

La cantante estadounidense Britney Spears ha vuelto a acaparar los titulares después de su supuesto comportamiento errático en un restaurante.
De acuerdo con el medio especializado TMZ, Britney asustó a los clientes de un restaurante de Los Ángeles con gritos, ladridos y un cigarro encendido dentro del lugar. Testigos dijeron al medio que la artista incluso llevaba un cuchillo, lo que terminó alarmando a los comensales.
Según informó dicho medio, Britney Spears acudió el miércoles por la noche al restaurante Blue Dog Tavern, ubicado en Sherman Oaks, acompañada de un hombre y una mujer.
Desde poco después de sentarse, comenzó a llamar la atención por su comportamiento, elevando la voz y ladrando en algunos momentos, mientras varios asistentes describieron el ambiente como "caótico" y "un poco triste".
La intérprete de "Toxic" supuestamente caminó entre las mesas sosteniendo un cuchillo en la mano, situación que provocó temor entre algunos clientes ante la posibilidad de un accidente; sin embargo, testigos creen que simplemente olvidó dejar el utensilio sobre la mesa mientras se desplazaba por el restaurante.
El personal del establecimiento también tuvo que intervenir después de que la cantante encendiera un cigarro cerca de la entrada, algo que está prohibido en el lugar, solicitando a uno de sus acompañantes que la ayudara a apagarlo.
Durante la cena, Spears pidió una hamburguesa con papas fritas, aunque apenas probó algunos bocados y dejó gran parte de la comida intacta.
@realiteatv3 Britney Spears is making headlines again, and not in a good way. #britneyspears #dui #rehab #celebgossip #celebnews ♬ original sound - realiteatv3
Asimismo, trascendió que durante la cena ella y el hombre que la acompañaba se daban de comer mutuamente y en algún momento la cantante le dijo "te quiero", aunque no quedó claro si hablaba en serio o en tono de broma.
Tras su salida, varios clientes comentaron el desorden que quedó en la mesa, con restos de comida y objetos tirados, mientras otros señalaron que la mayoría de los presentes ni siquiera se había dado cuenta de que se trataba de la "Princesa del Pop" hasta después de que abandonó el lugar.
Representante de la artista niega esta versión
Un portavoz de Britney Spears rechazó que el incidente representara algún riesgo y aseguró que la cantante solo relataba una historia relacionada con su perro mientras utilizaba el cuchillo para partir su hamburguesa.
"Este ataque constante a todo lo que hace es exactamente lo que sucedió hace 20 años cuando los medios intentaron presentar a Britney como una mala persona. Esto es ridículo y tiene que parar ya", declaró el representante.
@thegmansour It’s being reported that Britney Spears was at a Los Angeles restaurant on Wednesday night and caused quite the scene. According to this article from TMZ, Britney was heard barking and yelling. And yet, just one blurry photo and no videos..? 🤔 Thoughts?? #britney #britneyspears #celebrity #popculture ♬ original sound - George Mansour
Cargos por manejar en estado de ebriedad
El episodio ocurre luego de que la artista lograra reducir un cargo por conducir bajo los efectos del alcohol relacionado con un incidente ocurrido en marzo.
Como parte del acuerdo judicial, Spears aceptó permanecer un año en libertad condicional, continuar con tratamiento de salud mental y abuso de sustancias, además de mantener seguimiento psicológico y psiquiátrico constante.
Recientemente también trascendió que Spears ingresó a un centro de tratamiento en Borden Cottage, en Maine, donde permaneció menos de tres semanas antes de abandonar las instalaciones, pese a que personas cercanas consideraban que necesitaba completar al menos un mes de tratamiento.
Según fuentes cercanas, el exclusivo centro ofrece programas personalizados alejados de los reflectores, con terapias clínicas, meditación, arteterapia y comodidades de lujo como suites privadas, chef personal y piscina.
Con información de El Diario MX.