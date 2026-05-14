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Gobierno de Ciudad de México invita a U2 a tocar en el Zócalo

La alcaldesa Clara Brugada invitó a U2 a ofrecer un concierto en el Zócalo tras grabar un video en Ciudad de México.

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 13:33 -
  • Agencia EFE
Gobierno de Ciudad de México invita a U2 a tocar en el Zócalo

U2, formado en Dublín en 1976, está integrado por Bono como vocalista principal, The Edge en guitarra y teclados, Adam Clayton en bajo y Larry Mullen Jr. en batería.

 Foto Shutterstock
Ciudad de México

La banda irlandesa de rock U2, que el martes y miércoles grabó en calles del Centro Histórico de Ciudad de México el video de su nuevo tema “Street of Dreams”, fue invitada a presentarse en el Zócalo capitalino por Clara Brugada, jefa de Gobierno de la capital mexicana.

La funcionaria dio a conocer la invitación mediante mensajes publicados en redes sociales, acompañados de videos y fotografías del encuentro con los integrantes del grupo.

"Esta es una invitación para que puedan tocar en nuestra maravillosa plaza, que es el Zócalo. Son bienvenidos, nos encantaría mucho", expresó Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, mientras entregaba un documento al cantante Bono, líder de la banda.

Como respuesta, Bono comentó que a U2 le gustaría “comenzar su nueva gira en Ciudad de México”.

Parafraseando uno de los éxitos del grupo, “In the Name of Love”, Brugada señaló que “en el nombre del amor” saludó a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr.

"Recibir a U2 en nuestra capital es celebrar la música, el encuentro y la emoción que se vive en cada rincón de esta ciudad. Somos una ciudad abierta al mundo, vibrante y llena de historias que se comparten desde el escenario hasta sus calles", escribió la funcionaria.

“Los invitamos a venir a la plaza pública más importante del país, nuestro Zócalo capitalino, donde se ha hecho historia y que es referente cultural de América Latina”, agregó en otra publicación.

Diversos artistas y agrupaciones, entre ellos Roger Waters, Paul McCartney, Manu Chao, Café Tacvba, Los Fabulosos Cadillacs, Los Tigres del Norte, La Maldita Vecindad, Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat, Rosalía y Shakira, se han presentado en el Zócalo capitalino ante millas de personas.

“Street of Dreams” formará parte del próximo álbum de estudio de U2, cuyo lanzamiento está previsto para finales de este año.

Los integrantes de la banda grabaron este miércoles sobre el toldo de un autobús escolar intervenido con un grafiti del artista mexicano Chavis Mármol, mientras recorrían algunas calles del centro de la capital mexicana.

A mediados de febrero, la banda publicó el EP “Days of Ash” (“Días de Ceniza”), lanzado por sorpresa con seis canciones sobre la situación política mundial, tras nueve años sin publicar música inédita.

En ese momento, la agrupación dublinesa definió el proyecto como “una colección de canciones y un poema” que representa “una respuesta a la actualidad”, inspirada en personas que “luchan en el frente por la libertad”.

U2, formado en Dublín en 1976, está integrado por Bono como vocalista principal, The Edge en guitarra y teclados, Adam Clayton en bajo y Larry Mullen Jr. en batería.

El más reciente trabajo de la banda sigue la línea de otros artistas como Bruce Springsteen, quien en enero lanzó la canción “Streets of Minneapolis” para denunciar las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en esa ciudad estadounidense. EFE

Fotografía cedida por el Gobierno de la Ciudad de México que muestra a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, posando junto a los integrantes de la banda de rock irlandesa U2 este miércoles, en Ciudad de México (México).

Fotografía cedida por el Gobierno de la Ciudad de México que muestra a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, posando junto a los integrantes de la banda de rock irlandesa U2 este miércoles, en Ciudad de México (México).

(Foto Gobierno de la Ciudad de México / EFE)
U2 graba nuevo video musical en el Centro Histórico de Ciudad de México

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Agencia EFE
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