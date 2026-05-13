U2 graba nuevo video musical en el Centro Histórico de Ciudad de México

Ciudad de México

La banda de rock irlandesa U2 grabó el martes un nuevo video musical en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México para el tema Street of Dreams, incluido en su próximo álbum de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para finales de este año.

Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. realizaron la grabación sobre el techo de un autobús escolar intervenido con un grafiti del artista mexicano Chavis Mármol, informó la agrupación en un comunicado.

En la parte superior frontal del autobús, donde tradicionalmente se coloca el nombre de la ruta de servicio público, podía leerse la frase “La calle de los sueños”.

La banda, formada en 1976, compartió fotografías de la grabación en sus redes sociales acompañadas de un mensaje.

“Tomamos un autobús en Ciudad de México con destino a la calle de los sueños. La justicia es una obsesión, el amor es una procesión por la calle de los sueños”, escribió el grupo junto a una de las imágenes.

Para la grabación, la agrupación convocó a sus seguidores mexicanos mediante un correo electrónico para participar en el rodaje, realizado en la Plaza Santo Domingo entre las 14:00 y las 20:00 horas locales del martes.

En el comunicado también se indicó que México es sede de la Street Child World Cup 2026, con 30 equipos de todo el mundo compitiendo en la capital mexicana en un torneo que se desarrolla del 6 al 14 de mayo.

“Es una pequeña ONG con una gran energía para niños con todo el talento y sin acceso. Nuestra banda es orgullosa patrocinadora”, afirmó Larry Mullen Jr., baterista de U2.

A mediados de febrero, la banda publicó el EP Days of Ash (Días de Ceniza), lanzado por sorpresa con seis temas relacionados con la situación política actual en el mundo, después de nueve años sin publicar música inédita.

En ese momento, la agrupación originaria de Dublín describió el trabajo como una colección de canciones y un poema que representa “una respuesta a la actualidad, inspirada en las numerosas personas extraordinarias y valientes que luchan en el frente por la libertad”.

U2 está integrada por Bono como vocalista principal, The Edge en guitarra y teclados, Adam Clayton en el bajo y Larry Mullen Jr. en la batería.

El más reciente material del grupo sigue la línea de otros artistas como Bruce Springsteen, quien en enero pasado lanzó la canción Streets of Minneapolis para denunciar la represión del Servicio de Inmigración y Control de Fronteras (ICE, por sus siglas en inglés) en esa ciudad. EFE