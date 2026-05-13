Donald Gibb, actor de “La revancha de los Nerds”, fallece a los 71 años

Donald Gibb, actor conocido por interpretar a Fred “Ogre” en la saga “La revancha de los Nerds ”, falleció a los 71 años.

Travis Gibb, hijo del actor, informó a la revista TMZ que su padre murió la noche del martes debido a complicaciones de salud. “Murió en su casa de Texas, rodeado de su familia, incluyendo a sus hijos, quienes lo amaban profundamente”, afirmó.

Según explicó Travis Gibb, la muerte del actor no fue repentina, ya que desde hacía tiempo enfrentaba problemas de salud que se habían agravado recientemente.

Donald Gibb se convirtió en un ícono de culto en la década de 1980 gracias a su papel como el intimidante, pero entrañable, miembro de la fraternidad en “La revancha de los novatos”, como también se le conoce en unos países y sus secuelas. Su imponente presencia física y sentido del humor hicieron de “ Ogre ” uno de los personajes más recordados de la franquicia.

Además del papel que lo llevó a la fama, Gibb desarrolló una sólida trayectoria en cine y televisión con participaciones en producciones como Bloodsport ( “Contacto sangriento” ), junto a Jean-Claude Van Damme ; Alguaciles estadounidenses y Hancock .

El actor solía interpretar personajes rudos, favorecidos por su gran estatura. Sin embargo, quienes trabajaron con él lo describían como una persona amable y sencilla fuera de la pantalla, según la publicación.