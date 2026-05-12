Amaia Montero, "devastada" por críticas en gira con La Oreja de Van Gogh

El esperado reencuentro de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh comenzó entre la emoción del público y la polémica en redes sociales. Problemas técnicos, cuestionamientos sobre su desempeño vocal y críticas posteriores marcaron el primer concierto de la gira Tantas cosas que contar. El regreso de la cantante a los escenarios junto a la banda tuvo lugar en el Bizkaia Arena del BEC de Barakaldo, España, ante unas 15.000 personas. La presentación generó gran expectativa por reunir nuevamente a la formación original del grupo, que celebra sus 30 años de trayectoria con esta gira internacional. Sin embargo, tras el recital comenzó una circular en redes sociales comentarios sobre errores vocales, olvidos de letras y momentos de desafío durante la actuación de Montero. Según explicó Álex Álvarez, colaborador del programa El tiempo justo, la cantante habría quedado “absolutamente devastada” por la repercusión negativa del concierto. "No se esperaba una reacción tan dura. Incluso se está planteando si es capaz de continuar con toda la gira", afirmó Álvarez, quien aseguró haber conversado con personas cercanas a la artista.

Un regreso marcado por la emoción

Pese a las críticas posteriores, el concierto estuvo cargado de momentos emotivos. Desde el inicio del espectáculo, Amaia Montero habló sobre los problemas de salud mental que enfrentó durante los años en los que permaneció alejada de los escenarios. "Pensé que nunca volvería a pisar un escenario. Bajé al mismísimo infierno, pero con mis cicatrices, después de luchar mucho, aquí estoy", expresó visiblemente conmovida ante el público. La cantante también confesó haber atravesado una etapa de profunda oscuridad personal. “Hubo muchísimos días de oscuridad en los que pensé que todo había terminado para mí”, dijo durante el recital, recibiendo una ovación de los asistentes.

Amaia Montero reconoció dificultades durante el concierto

Durante el espectáculo, la propia artista reconoció algunas dificultades vocales sobre el escenario. “La primera vez que me subo y lo hago fatal, soy consciente”, comentó entre risas, mientras el público respondía con aplausos y coreando su nombre. A pesar de ello, la agrupación interpretó varios de sus temas más populares, entre ellos 20 de enero, París, La playa, Rosas, Cuídate y Muñeca de trapo. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que Montero también interpretó canciones correspondientes a la etapa de Leire Martínez como vocalista del grupo, incluyendo El último vals y La niña que llora en tus fiestas.

Una gira internacional con alta expectativa