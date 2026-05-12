Sol León y Alex Bahena terminan su relación tras La Mansión VIP

México.

La Mansión VIP terminó y fue Sol León quien se coronó como la ganadora de la primera edición del reality show del creador de contenido HotSpanish. Sin embargo, no solo llegó a su fin el programa, también algunas relaciones entre los participantes, incluida la de la triunfadora con Alex Bahena, quien compartió un comunicado a través de sus redes sociales oficiales.

Cabe destacar que durante la participación de Sol León en La Mansión VIP se le vio en distintos momentos muy cercana a su compañero Mazaclán, por lo que surgieron especulaciones entre los seguidores del programa sobre una posible infidelidad hacia sus respectivas parejas.

A tan solo un día de que Sol León abandonara el reality show, Alex Bahena utilizó su cuenta de Instagram para compartir un comunicado en el que confirmó que su relación con la empresaria había llegado a su fin. Además, aseguró que existen muchas razones detrás de su decisión.