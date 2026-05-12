Sol León y Alex Bahena terminan su relación tras La Mansión VIP

La Mansión VIP terminó y fue Sol León quien se coronó como la ganadora de la primera edición del reality show del creador de contenido HotSpanish. Sin embargo, no solo llegó a su fin el programa, también algunas relaciones entre los participantes, incluida la de la triunfadora con Alex Bahena, quien compartió un comunicado a través de sus redes sociales oficiales.
Cabe destacar que durante la participación de Sol León en La Mansión VIP se le vio en distintos momentos muy cercana a su compañero Mazaclán, por lo que surgieron especulaciones entre los seguidores del programa sobre una posible infidelidad hacia sus respectivas parejas.
A tan solo un día de que Sol León abandonara el reality show, Alex Bahena utilizó su cuenta de Instagram para compartir un comunicado en el que confirmó que su relación con la empresaria había llegado a su fin. Además, aseguró que existen muchas razones detrás de su decisión.
“El reality ha terminado y mi propósito con el apoyo también. No quise dar mi postura antes porque no quería que mis opiniones afectaran en lo más mínimo a Sol en este proyecto. Durante estas semanas preferí dejar que fluyeran esos comentarios hacia mí en redes porque mi compromiso era muchísimo más grande, profesional y leal que la opinión de las personas”, expresó en parte del comunicado.
En la publicación, Alex también aseguró que la ruptura se está llevando de manera pacífica y respetuosa. Asimismo, reconoció las consecuencias que puede traer participar en un reality show, aunque señaló que, para él, algunas situaciones sobrepasaron ciertos límites y por ello decidió terminar la relación.