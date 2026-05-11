Cristian Castro sobre Victoria Kühne: “No somos novios, somos colegas”

El cantante mexicano Cristian Castro ha puesto fin a las especulaciones sobre su supuesto romance con la productora regiomontana Victoria Kühne.
Tras semanas de rumores, publicaciones eliminadas en redes sociales y la aparición del intérprete junto a otra mujer en Nueva York, Castro declaró que su vínculo con Kühne es únicamente profesional y de amistad.
“Sí se dio ese como chispazo de que éramos novios, pero no, somos colegas, amigos”, afirmó el intérprete de Azul durante un encuentro con la prensa en Aguascalientes.
La relación había sido confirmada públicamente a finales de abril, cuando ambos compartieron imágenes románticas desde Nueva York. Sin embargo, la empresaria decidió borrar las fotografías y mantener discreción sobre su vida privada.
@cristiancastromoments Cristian Castro en entrevista para Ventaneando (México - 09/05/2026). #cristiancastro #veronicacastro #victoriakuhne #fyp #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ♬ sonido original - Cristian Castro Moments
El hijo de Verónica Castro reconoció que Victoria Kühne es una artista admirable y con la que le gustaría seguir colaborando, pero descartó cualquier tipo de sentimiento amoroso por ella.
"Obviamente me interesa mucho estar en contacto con ella, porque tiene muchos proyectos muy lindos, y porque me ofrece su estudio y todo eso, me interesa mucho como productora, me interesa muchísimo, pero mejor..., tranquilo", señaló.
La ruptura coincide con un delicado episodio de salud de Victoria, quien fue hospitalizada de emergencia por apendicitis en Monterrey.
Mientras tanto, Cristian Castro asegura que continúa soltero y enfocado en sus próximos proyectos musicales.