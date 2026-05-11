Cristian Castro sobre Victoria Kühne: “No somos novios, somos colegas”

Ciudad de México.

El cantante mexicano Cristian Castro ha puesto fin a las especulaciones sobre su supuesto romance con la productora regiomontana Victoria Kühne.

Tras semanas de rumores, publicaciones eliminadas en redes sociales y la aparición del intérprete junto a otra mujer en Nueva York, Castro declaró que su vínculo con Kühne es únicamente profesional y de amistad.

“Sí se dio ese como chispazo de que éramos novios, pero no, somos colegas, amigos”, afirmó el intérprete de Azul durante un encuentro con la prensa en Aguascalientes.

La relación había sido confirmada públicamente a finales de abril, cuando ambos compartieron imágenes románticas desde Nueva York. Sin embargo, la empresaria decidió borrar las fotografías y mantener discreción sobre su vida privada.