Las canciones que han marcado los mundiales de fútbol

La Copa Mundial de la FIFA es el torneo internacional de fútbol masculino más relevante del mundo. Desde su primera edición en 1930, el campeonato ha evolucionado hasta convertirse en un fenómeno global. En 2026 celebrará su vigésima tercera edición, la primera organizada de manera conjunta por tres países: México, Estados Unidos y Canadá. El torneo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio. A lo largo de las décadas, cada Mundial ha estado acompañado por canciones oficiales que buscan transmitir el espíritu de unidad, celebración y competitividad que caracteriza al evento. Desde himnos latinos hasta baladas y fusiones multiculturales, varias composiciones han quedado grabadas en la memoria colectiva. La edición de 2026 contará, hasta el momento, con tres canciones oficiales: Lighter, de Jelly Roll, Carín León y Cirkut; Por Ella, de Belinda y Los Ángeles Azules; y Echo, de Daddy Yankee y Shenseea. Al igual que el torneo tendrá tres sedes oficiales, la FIFA ha apostado por varios sencillos para representar la diversidad cultural de Norteamérica. El precedente inmediato fue Catar 2022, primer Mundial con más de una canción oficial.

'Lighter' - Jelly Roll y Carín León (2026)

Lighter, presentada el 20 de marzo, reúne al estadounidense Jelly Roll, el mexicano Carín León y al productor canadiense Cirkut. La canción mezcla sonidos country con influencias de la música tradicional mexicana y versos en español, en una propuesta que simboliza la unión entre los tres países anfitriones. “La Copa Mundial de la FIFA es uno de escasos esos momentos en los que el mundo entero parece moverse al mismo ritmo”, expresó Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Por su parte, Cirkut explicó: “Queríamos crear un tema que llevara el sonido y el alma de los países sedes y conectara con los aficionados de todo el planeta”.

Por Ella de Belinda y Los Ángeles Azules.

A esta propuesta se suma Por Ella, lanzada el 17 de abril e interpretada por Belinda y Los Ángeles Azules. La canción, completamente en español, apuesta por la cumbia y la celebración colectiva. “Por Ella reúne la fuerza de nuestra cultura con la emoción única que solo el Mundial puede generar”, afirmó Belinda para Inside FIFA. El tema contó además con la colaboración del productor puertorriqueño Tainy, reconocido por sus trabajos junto a artistas como Bad Bunny y Wisin & Yandel.

Echo de Daddy Yankee y la jamaicana Shenseea

La tercera canción oficial es Echo, presentada el 28 de abril e interpretada por Daddy Yankee y la jamaicana Shenseea. El sencillo combina reguetón y dancehall, géneros representativos del Caribe y América Latina. Daddy Yankee señaló a Inside FIFA que la relación entre fútbol y música “permite entablar relaciones que trascienden los idiomas y las fronteras”, mientras que Shenseea aseguró que “poder formar parte de algo que une al mundo de esta manera es especial”.

'Waka Waka (This Time for Africa)' - Shakira (2010)

Waka Waka (This Time for Africa) es, probablemente, la canción más grabada en la historia reciente de los mundiales. Shakira fue la encargada de poner música en el torneo celebrado en Sudáfrica en 2010, el primero organizado en territorio africano. La cantante colombiana trabajó junto al grupo sudafricano Freshlyground en una canción que fusionó pop, ritmos afrocolombianos y soca, género originario de Trinidad y Tobago. El popular estribillo “Tsamina mina zangalewa” proviene de un canto militar utilizado en distintos países africanos, especialmente en Camerún, durante entrenamientos militares. La canción trascendió el evento deportivo y quedó asociada al espíritu de unión y celebración del fútbol mundial.

'La Copa de la Vida' - Ricky Martin (1998)

El Mundial de Francia 1998 tuvo como himno oficial La Copa de la Vida, interpretada por Ricky Martin. La canción impulsó definitivamente la carrera internacional del artista puertorriqueño y se convirtió en uno de los temas más emblemáticos asociados al fútbol. Incluida en el álbum Vuelve, la composición mezcla de sonidos latinos con frases en inglés y francés, como el reconocido “allez, allez, allez”. El sencillo alcanzó el segundo lugar de la lista Hot Latin Songs de Billboard y fue interpretado tanto en la final del Mundial como en la ceremonia de los premios Grammy de 1999.

'Un'estate italiana' - Edoardo Bennato y Gianna Nannini (1990)

La canción oficial del Mundial de Italia 1990 fue compuesta por Giorgio Moroder y escrita originalmente en inglés. Sin embargo, la versión interpretada en italiano por Edoardo Bennato y Gianna Nannini terminó convirtiéndose en la más popular. El tema logró gran repercusión internacional y todavía es considerada una canción de culto en varios países, especialmente en Argentina. La composición destaca por su tono épico y festivo, centrado en la emoción y el espíritu competitivo del campeonato.

'We Are One (Ole Ola)' - Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte (2014)

Brasil 2014 apostó por una propuesta multicultural con We Are One (Ole Ola), interpretada por Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte. Aunque la canción alcanzó gran popularidad, recibió también críticas por la limitada presencia del portugués y por la escasa representación brasileña dentro de la propuesta musical. A pesar de ello, el sencillo mantuvo el tono festivo y de integración internacional que había consolidado a Shakira cuatro años antes.

'El rock del Mundial' - Los Ramblers (1962)

Reconocida por la FIFA como la primera canción oficial de un Mundial, El rock del Mundial acompañó la edición celebrada en Chile en 1962. Interpretada por el grupo chileno Los Ramblers, con Germán Casas como vocalista y composición de Jorge Rojas, la canción estuvo influenciada por el rock and roll estadounidense de la época. El tema se convirtió en un fenómeno regional y marcó un hito en la historia de la música popular chilena.

'El tiempo de nuestras vidas' - Il Divo y Toni Braxton (2006)