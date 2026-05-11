Señalan a Sol León de supuesto fraude en La Mansión VIP

México.

Sol León enfrenta acusaciones de trampa tras ganar la final de La Mansión VIP el pasado domingo 10 de mayo de 2026, en una gala transmitida en vivo por YouTube ante millones de espectadores.

El cuestionamiento central surge porque la influencer, además de ser participante, fue patrocinadora oficial del reality show con su marca Sol Beauty and Care.

El origen de la controversia radica en el doble papel de Sol León dentro de La Mansión VIP. Su empresa de fajas fue patrocinador principal desde la primera temporada. A lo largo de las semanas, León regaló productos de su línea a otras integrantes y participó en dinámicas promocionales dentro del programa.