Laura León defiende a Vadhir Derbez ante denuncia por presunto abuso

México.

En los últimos días, Vadhir Derbez ha estado en el ojo del huracán por una denuncia de presunto abuso. Una modelo de su más reciente video musical aseguró que el cantante la besó y tocó sin su consentimiento. El hijo de Eugenio Derbez negó todo y sostuvo que estaba siendo víctima de un intento de extorsión.

Algunas celebridades ya han dado su opinión sobre este tema. Una de las reacciones más llamativas fue la de Laura León, quien, muy a su estilo, no solo lo defendió, sino que también le mandó un contundente mensaje.

En un encuentro reciente con la prensa, Laura León fue cuestionada sobre el tema legal de Vadhir Derbez. En respuesta, la actriz dijo creer en la inocencia de la celebridad y hasta le aconsejó que no hiciera mucho caso a este asunto.