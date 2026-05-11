Sol León se convierte en la primera ganadora de La Mansión VIP

México.

La final del programa reunió a cinco de los participantes más populares de la competencia: Alfredo Adame, Mazaclán, Katy Cardona, Eli Esparza y Sol León , quien finalmente logró imponerse en la votación.

Sol León se coronó como la gran ganadora de la primera temporada de La Mansión VIP , el exitoso reality show transmitido por HotSpanish a través de su canal HotSpanish Vlogs en YouTube . Tras varias semanas de convivencia, estrategias, polémicas y votaciones del público, la empresaria sinaloense consiguió el mayor respaldo de la audiencia y se quedó con el primer lugar.

La gran final se transmitió en vivo este domingo 10 de mayo y reunió a miles de espectadores que siguieron las votaciones y comentarios en tiempo real a través de plataformas digitales.

En segundo lugar quedó Maza Clan, luego de una última votación que definió al ganador del programa.

Desde su estreno el pasado 12 de abril, el reality generó conversación constante por las discusiones, estrategias, romances y rivalidades entre influencers y creadores de contenido dentro de la casa.

Además de llevarse el triunfo, Sol León obtuvo un premio de 2 millones de pesos, cantidad que ya había sido confirmada por la producción del programa.