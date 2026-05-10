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Nicola Porcella asegura que Wendy Guevara peleará en el Ring Royale 2

El nombre de Wendy Guevara comenzó a sonar nuevamente, tras una publicación compartida por Nicola Porcella

Nicola Porcella asegura que Wendy Guevara peleará en el Ring Royale 2

Los influencers Wendy Guevara y Nicola Porcella.
México.

La influencer y ganadora de La casa de los famosos México, Wendy Guevara, se perfila como peleadora para el Ring Royale 2, evento que es creado y dirigido por Poncho de Nigris. La noticia fue dada por Nicola Porcella, uno de sus mejores amigos.

Aunque aún no hay peleas confirmadas, a finales de marzo Poncho de Nigris reveló que ya hay dos batallas muy interesantes, las cuales, prometen romper las redes sociales.

El nombre de Wendy Guevara comenzó a sonar nuevamente, tras una publicación compartida por Nicola Porcella.

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A través de redes sociales, Nicola Porcella compartió un video en el que se observa a Wendy Guevara realizando ejercicios de entrenamiento y practicando golpes, dejando claro que se está preparando seriamente para subir al ring.

"Empezamos la preparación de Wendy para Ring Royale 2. Todo el proceso va a estar el documentado en ‘Cómplices del desmadre’", dijo Nicola.

Aunque no se sabe si era de broma, muchos se mostraron entusiastas con la idea de ver a la integrante de ‘Las Perdidas’ subirse al cuadrilátero, y hasta comenzaron a pedir rivales.

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Redacción La Prensa
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