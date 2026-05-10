Nicola Porcella asegura que Wendy Guevara peleará en el Ring Royale 2

México.

La influencer y ganadora de La casa de los famosos México, Wendy Guevara, se perfila como peleadora para el Ring Royale 2, evento que es creado y dirigido por Poncho de Nigris. La noticia fue dada por Nicola Porcella, uno de sus mejores amigos.

Aunque aún no hay peleas confirmadas, a finales de marzo Poncho de Nigris reveló que ya hay dos batallas muy interesantes, las cuales, prometen romper las redes sociales.

El nombre de Wendy Guevara comenzó a sonar nuevamente, tras una publicación compartida por Nicola Porcella.