Christian Nodal enciende más rumores de pelea con sus padres

México.

Los rumores sobre un posible fractura en la relación familiar entre Christian Nodal y sus padres comenzaron a tomar fuerza después de que Jaime González y Cristy Nodal no aparecieran en la celebración de cumpleaños del cantante realizada en Zacatecas.

El cantante Christian Nodal sigue dando de qué hablar, pero no por su carrera ni su matrimonio con Ángela Aguilar , sino porque avivó las versiones del posible distanciamiento con sus padres.

El evento reunió a integrantes de la familia Aguilar y personas cercanas a Ángela Aguilar, por lo que la ausencia de los padres del intérprete llamó la atención entre seguidores y usuarios en redes sociales.

A partir de ese momento, comenzaron a surgir versiones relacionadas con posibles cambios en la dinámica familiar tras la boda del cantante.

En el centro de las especulaciones, se señaló que presuntamente existirían diferencias relacionadas con el entorno personal y profesional que rodea actualmente al artista. Sin embargo, hasta ahora ni Jaime González ni Cristy Nodal han emitido declaraciones públicas para confirmar una ruptura familiar.

A esto se sumó que los padres del intérprete habrían viajado a Argentina para asistir al cumpleaños de su nieta, hija de Cazzu y Christian Nodal, en medio de las polémicas que continúan rodeando la relación entre ambos artistas tras su separación.