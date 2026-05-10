Dua Lipa demanda a Samsung por utilizar su imagen sin autorización

Dua Lipa presentó una demanda por 15 millones de dólares contra Samsung Electronics, alegando que la empresa utilizó su imagen en el empaque de televisores sin su autorización ni compensación económica.

La denuncia fue presentada el viernes ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.

En ella, la cantante afirma que el fabricante de electrónica utilizó de manera destacada una fotografía con copyright de su rostro en la parte frontal de las cajas de cartón que contenían televisores Samsung, y que luego distribuyó y comercializó ese empaque junto con los productos.

Según el documento judicial, la imagen fue tomada entre bastidores del festival Austin City Limits en 2024 y es propiedad de la artista.

La artista asegura que no tuvo conocimiento del uso de su fotografía hasta aproximadamente junio de 2025, momento en el que solicitó a Samsung que dejara de utilizarla. La empresa, según la demanda, rechazó ese pedido.

“La cara de la señorita Lipa fue utilizada de manera prominente en una campaña de marketing masivo para un producto de consumo sin su conocimiento, sin contraprestación alguna y sin que ella tuviera ninguna participación, control o injerencia”, señala la presentación judicial, recogida por Variety.

La demanda califica la respuesta de Samsung ante las solicitudes de cese como “desdeñosa e insensible” y sostiene que los televisores y su empaque siguen siendo comercializados en todo el país.

Por esa razón, el escrito alega que la compañía se ha beneficiado y continúa beneficiándose “inmensamente” de la impresión de que la cantante respalda sus productos, cuando en realidad no existe tal acuerdo.

“La arrogancia de Samsung al negarse a detener su infracción confirma su desprecio consciente por los derechos de propiedad intelectual e identidad personal de la señorita Lipa“, indica la demanda, recogida por Entertainment Weekly.

El escrito añade que la conducta “deliberada y dolosa” de la empresa le ha causado un “daño irreparable” a la estrella pop.

La presentación judicial sostiene que Samsung está “capitalizando la asociación implícita —y falsa— con Dua Lipa como patrocinadora de los televisores de comercialización masiva de Samsung en las cajas en las que aparece de manera destacada".

Los cargos incluyen infracción de derechos de autor, infracción de marca registrada, violación de la ley de derechos de publicidad del estado de California y violaciones de la Ley Lanham federal.

La artista solicita daños e indemnizaciones, además de medidas cautelares por infracción de derechos de autor.

La demanda llega en un momento en que Dua Lipa mantiene una activa trayectoria en el mundo de las alianzas comerciales.

A lo largo de su carrera, la cantante ha sido embajadora global de marcas como Puma, YSL Beauty, Bvlgari y Nespresso; ha cocreado una línea de moda con Donatella Versace; ha colaborado con Yves Saint Laurent en su perfume Libre; y ha trabajado con Porsche, Apple, Chanel, Tiffany & Co. y otras firmas de lujo y moda.

Recientemente, también protagonizó una campaña promocional de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán 2026.

Representantes de Samsung no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios realizadas por Entertainment Weekly.