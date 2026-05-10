Stephanie Cayo confiesa su amor por Alejandro Sanz en los Premios Platino 2026

Ciudad de México.

La actriz peruana Stephanie Cayo fue una de las grandes protagonistas de la XIII edición de los Premios Platino, celebrados el 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, Riviera Maya.

En la alfombra roja, Cayo sorprendió a los periodistas al declarar con timidez y una gran sonrisa que está “muy enamorada” de su pareja, el reconocido cantante español Alejandro Sanz.

El momento se dio cuando una reportera le dijo: "Oye y te tenemos que preguntar por Alejandro Sanz, ¿cómo van las cosas?", a lo que Stephanie respondió de forma tímida pero con una sonrisa, "Bien".

Luego la periodista agregó: "¿Enamorada?", y Cayo, visiblemente alegre, dijo "Sí".

Además de compartir su felicidad personal, la actriz destacó lo emocionada que se siente por su trabajo en México, donde desarrolla nuevos proyectos cinematográficos.

Su presencia en la gala no pasó desapercibida, pues también entregó una estatuilla y se reencontró con su expareja, lo que añadió un toque de expectativa a la velada.

Con esta confesión, Stephanie Cayo reafirma su relación con Alejandro Sanz, convirtiéndose en una de las historias más comentadas de la noche en el mundo de la farándula.

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