Christian Nodal muestra el cuarto de Inti en su casa

Estados Unidos.

Christian Nodal dio a conocer el cuarto que hizo para su hija Inti en su casa, esto ante un posible reencuentro con su hija después de varios meses en los que no han aparecido en público, ni a través de fotografías y mucho menos en videos, lo que puede significar que llegó a su fin el pleito legal con Cazzu.

Actualmente Cazzu está de gira por los Estados Unidos , y durante estos días de mayo, rumbo al Día de las Madres , estará en el territorio texano, por lo que dio a conocer que habría un momento en el que pudieran reencontrarse, ya que Christian Nodal vive actualmente en este estado junto con su esposa, Ángela Aguilar.

Hasta el momento no hay fotografías del reencuentro, pero se sospecha, con el video del cuarto de Inti en casa de Nodal, que la pequeña podría estar conviviendo por primera vez con la familia Aguilar, tanto la cantante de música regional mexicana, como los padres de la misma, Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez.

De acuerdo con la información que existe hasta el momento, Ángela Aguilar y Christian Nodal tienen su residencia principal en una lujosa zona ubicada en Magnolia, Texas, una zona exclusiva y boscosa a solamente unos minutos de la Ciudad de Houston. Este lugar les brinda privacidad de los medios de comunicación mexicanos. Además está cerca de la familia Aguilar, quienes viven en la misma zona.