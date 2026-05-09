Jin, Suga, Jimin y Jungkook disfrutan lucha libre en México

Los integrantes de BTS Jin (@jin), Suga (@agustd), Jimin (@jm) y Jungkook (@mnijungkook) asistieron a un evento tradicional de lucha libre mexicana en la Ciudad de México, como parte de su visita al país por su gira mundial.
Las estrellas surcoreanas fueron vistas junto al ring, disfrutando del espectáculo desde una zona preferencial y portando máscaras típicas de la lucha libre mexicana.
Incluso el luchador Místico mostró su admiración por BTS al ingresar al cuadrilátero con una chaqueta blanca con el nombre “BTS” y referencias a los integrantes del grupo.
Videos compartidos en redes sociales muestran a Místico saludando uno por uno a los integrantes presentes durante la función.
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En sus historias de Instagram, Jimin publicó imágenes del evento, incluida una selfie frente al espejo en la que aparece usando una máscara de lucha libre.
BTS se encuentra actualmente en México como parte de su gira mundial “Arirang”, iniciada en Corea del Sur en abril. La gira acompaña el lanzamiento de “Arirang”, su primer álbum desde 2022.
Los integrantes también posaron frente al photocall del evento utilizando coloridas máscaras de lucha libre y compartiendo con los asistentes.
Tras concluir otro concierto el jueves, BTS todavía tiene programadas dos presentaciones más en la Ciudad de México, previstas para el 9 y 10 de mayo.
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