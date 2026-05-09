  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Jin, Suga, Jimin y Jungkook disfrutan lucha libre en México

Jin, Suga, Jimin y Jungkook fueron vistos en una función de lucha libre mexicana durante su visita a Ciudad de México.

  • Actualizado: 09 de mayo de 2026 a las 11:06 -
  • Redacción web
Jin, Suga, Jimin y Jungkook disfrutan lucha libre en México

Suga, Jin, Jungkook y Jimin usaron máscaras de luchador para asistir a su primer pelea en México.

 Foto @jm
VER MÁS FOTOS
México

Los integrantes de BTS Jin (@jin), Suga (@agustd), Jimin (@jm) y Jungkook (@mnijungkook) asistieron a un evento tradicional de lucha libre mexicana en la Ciudad de México, como parte de su visita al país por su gira mundial.

Las estrellas surcoreanas fueron vistas junto al ring, disfrutando del espectáculo desde una zona preferencial y portando máscaras típicas de la lucha libre mexicana.

Incluso el luchador Místico mostró su admiración por BTS al ingresar al cuadrilátero con una chaqueta blanca con el nombre “BTS” y referencias a los integrantes del grupo.

Videos compartidos en redes sociales muestran a Místico saludando uno por uno a los integrantes presentes durante la función.

FOTOGALERÍA: Así recibió México al grupo de K-pop surcoreano BTS

@fers_779 #BTS #México #arirang ♬ The Great Gig In The Sky - Sam Yahel & Seamus Blake & Ari Hoenig

En sus historias de Instagram, Jimin publicó imágenes del evento, incluida una selfie frente al espejo en la que aparece usando una máscara de lucha libre.

BTS se encuentra actualmente en México como parte de su gira mundial “Arirang”, iniciada en Corea del Sur en abril. La gira acompaña el lanzamiento de “Arirang”, su primer álbum desde 2022.

Los integrantes también posaron frente al photocall del evento utilizando coloridas máscaras de lucha libre y compartiendo con los asistentes.

Tras concluir otro concierto el jueves, BTS todavía tiene programadas dos presentaciones más en la Ciudad de México, previstas para el 9 y 10 de mayo.

@arpz82 LUCHA LIBRE CDMX #bts_official_bighit #fyp #viralvideo ♬ sonido original - vks.118

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción web
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias