Jin, Suga, Jimin y Jungkook disfrutan lucha libre en México

México

Los integrantes de BTS Jin (@jin), Suga (@agustd), Jimin (@jm) y Jungkook (@mnijungkook) asistieron a un evento tradicional de lucha libre mexicana en la Ciudad de México, como parte de su visita al país por su gira mundial.

Las estrellas surcoreanas fueron vistas junto al ring, disfrutando del espectáculo desde una zona preferencial y portando máscaras típicas de la lucha libre mexicana.

Incluso el luchador Místico mostró su admiración por BTS al ingresar al cuadrilátero con una chaqueta blanca con el nombre “BTS” y referencias a los integrantes del grupo.

Videos compartidos en redes sociales muestran a Místico saludando uno por uno a los integrantes presentes durante la función.

FOTOGALERÍA: Así recibió México al grupo de K-pop surcoreano BTS