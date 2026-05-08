‘Mortal Kombat 2’ revive la nostalgia y promete más acción y torneos

Con más peleas, un torneo y la inclusión de personajes entrañables, la segunda entrega de la adaptación cinematográfica de ‘Mortal Kombat’, que se estrena el viernes en Estados Unidos, promete superar a la primera y darle a los fans lo que estaban esperando.

"Creo que la segunda película es mejor... tiene mucho más peleas, y mucho mejores también, mucha acción y mucha comedia, me siento muy emocionado", dice Ed Boon, cocreador del videojuego, en una entrevista con EFE.

Tras un largo proceso de análisis sobre lo que se hizo bien y las debilidades de la película estrenada en 2021, el director australiano Simon McQuoid y su equipo se adentraron en la creación de una historia más fiel al videojuego.

"Quería que la emoción y la conexión con la audiencia fueran más fuertes, que el alcance y la escala de la película fueran mayores, así que tomé muchísimo material de los videojuegos", dice a EFE McQuoid.

Si en la primera entrega Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Sonya Blade y Jax Briggs lucharon por proteger el Earthrealm de la aniquilación, la segunda recrea el esperado torneo definitivo entre los mejores guerreros de ambos mundos, donde se decidirá el destino de la Tierra ante la amenaza del emperador Shao Kahn.

La película no se limita a guiños del videojuego, sino que introduce de forma explícita la recreación de escenarios como El Pozo, El Infierno, El Portal Azul o el Baño de Ácido.

Esta fidelidad visual incluso impactó a Boon, quien 34 años después pudo recorrer físicamente el universo que imaginó en su juventud.

"Cuando fui a Australia tenían estos enormes hangares y sets, ya sabes, construcciones realmente elaboradas que habían hecho. Pude caminar por ahí y sentarme en el gran trono de Shao Kahn", relata.

"Es realmente genial ver ideas que pusimos en pequeños píxeles en 1992 a una escala gigantesca", asegura Boon, quien al estilo Stan Lee en las películas de Marvel, contará con un cameo en esta película.

"Soy un barman", adelanta.

La cinta también recupera los "fatalities", esas características y violentas formas de acabar al oponente que aparecen en la trama al finalizar los combates, y añade detalles sutiles como los tambaleos que experimentan los luchadores cuando están a punto de caer.