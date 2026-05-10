Eiza González de luto: “Nunca dejaré de llorar”

El nombre de Eiza Gonzales volvió a sacudir las redes sociales. La actriz mexicana compartió un mensaje tan íntimo y doloroso que miles de usuarios terminaron conmovidos hasta las lágrimas. Con fotos, videos y palabras llenas de nostalgia, la famosa abrió su corazón para hablar de una pérdida que, según confesó, la tiene completamente devastada.
Eiza confirmó la muerte de Pasita, su querida perrita chihuahua, quien la acompañó durante casi 24 años. La actriz reveló la noticia mediante un emotivo video en redes sociales donde mostró lo que habría sido el último día juntas.
La actriz no ocultó el profundo dolor que siente por la pérdida de su mascota y compartió uno de los mensajes más desgarradores que ha publicado hasta ahora. “Me rompe el corazón decir que mi princesa abrazada ha cruzado el puente del arco iris”, escribió al inicio de su despedida.
Aunque Eiza no detalló una enfermedad específica ni explicó exactamente de qué murió Pasita, sí dejó claro que la perrita ya se encontraba en una etapa delicada debido a la avanzada edad que tenía. El mensaje rápidamente provocó reacciones de apoyo de fans y celebridades que entendieron el fuerte vínculo que existe entre una persona y su mascota.