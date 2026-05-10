Dos empleados de constructora mueren en fatal accidente en Danlí

Danlí, El Paraíso.

Dos empleados de una empresa constructora fallecieron la madrugada de este domingo 10 de mayo tras sufrir un accidente de tránsito en la carretera que conduce hacia Jamastrán, en el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso. El hecho ocurrió a la altura del sector conocido como Pozo Bendito.

De acuerdo con los reportes preliminares, las víctimas se transportaban en una motocicleta cuando ocurrió el percance vial. En la escena también fue encontrado un vehículo tipo pick-up que presuntamente estaría involucrado en el accidente.