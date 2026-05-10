Dos empleados de constructora mueren en fatal accidente en Danlí

Dos empleados de una empresa constructora fallecieron la madrugada de este domingo 10 de mayo tras sufrir un accidente de tránsito en la carretera que conduce hacia Jamastrán, en el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso. El hecho ocurrió a la altura del sector conocido como Pozo Bendito.
De acuerdo con los reportes preliminares, las víctimas se transportaban en una motocicleta cuando ocurrió el percance vial. En la escena también fue encontrado un vehículo tipo pick-up que presuntamente estaría involucrado en el accidente.
Las autoridades detallaron que ambos hombres murieron debido a la gravedad de las lesiones sufridas tras el impacto. Hasta el momento, sus identidades no han sido reveladas oficialmente.
Elementos policiales y personal de Medicina Forense llegaron al lugar para realizar el levantamiento cadavérico e iniciar las investigaciones correspondientes.
Asimismo, agentes de tránsito trabajan en la recopilación de evidencias para esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar posibles responsabilidades.