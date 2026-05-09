Katherine Oliva es la joven de 17 años embestida en moto en San Manuel, Cortés

San Manuel, Cortés

Una joven de 17 años perdió la vida la tarde de este sábado tras un accidente de tránsito registrado en la comunidad de La Mora, en el municipio de San Manuel, departamento de Cortés.

La víctima fue identificada como Narlly Katherine Oliva Moncada, quien se transportaba en una motocicleta cuando fue embestida por un vehículo tipo pick up color blanco.

El fuerte impacto provocó que la menor quedara gravemente herida en el lugar del accidente.

Testigos del hecho alertaron a los cuerpos de socorro, quienes llegaron rápidamente al sector para brindarle asistencia médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, la joven falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Elementos de la Policía Nacional se desplazaron a la zona para acordonar la escena y recabar información sobre lo ocurrido.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del conductor del vehículo involucrado ni se han establecido las causas exactas del accidente.