Secretaría de Salud alerta por aumento de golpes de calor ante altas temperaturas

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Salud informó este sábado a la población que el aumento significativo de las temperaturas registrado en los últimos días en el país incrementa el riesgo de afectaciones a la salud, especialmente los golpes de calor, una condición que puede poner en peligro la vida. La institución señaló que los grupos más vulnerables son niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, personas con discapacidad y quienes permanecen expuestos al sol durante períodos prolongados. Ante esta situación, la Secretaría de Salud recomendó a la población adoptar medidas preventivas para evitar complicaciones asociadas al calor extremo.

Medidas a seguir

Entre las principales recomendaciones, la Secretaría de Salud pidió a la población tomar abundante agua y evitar el consumo de bebidas alcohólicas y azucaradas. Asimismo, recomendó utilizar ropa ligera, gorra o sombrero, lentes de sol y protector solar, además de permanecer en lugares frescos, ventilados y con sombra.

Las autoridades también aconsejaron evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, y mantenerse atentos a síntomas como mareos, dificultad para respirar, cansancio extremo y confusión. La Secretaría de Salud advirtió que las altas temperaturas pueden provocar golpes de calor, deshidratación, confusión y pérdida de la conciencia. Además, indicó que el calor favorece el aumento de enfermedades diarreicas agudas debido a la proliferación de bacterias en alimentos y agua.

La institución también alertó sobre el agravamiento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares como asma, bronquitis crónica, neumonía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) e insuficiencia cardiaca. Asimismo, recordó que las personas con enfermedades crónicas como diabetes mellitus, insuficiencia renal e hipertensión arterial pueden presentar complicaciones durante períodos de calor extremo. Otro de los riesgos señalados por las autoridades sanitarias es el incremento de enfermedades transmitidas por vectores, como dengue, zika y chikungunya, debido a la mayor proliferación del mosquito Aedes aegypti.

Víctima de un golpe de calor