Sábado caluroso en mayoría de zonas de Honduras

San Pedro Sula.

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que este sábado 9 de mayo continuarán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio hondureño, con temperaturas que superarán los 40 grados centígrados en la zona sur del país. De acuerdo con el pronóstico oficial, el viento del este estará transportando humedad desde el mar Caribe, lo que provocará lluvias débiles y aisladas en sectores del nororiente de Honduras.

Además, durante la tarde, la influencia de la brisa proveniente del océano Pacífico generará lluvias y chubascos débiles acompañados de actividad eléctrica en regiones del suroccidente.

Persistirán las condiciones secas y cálidas en todo el país, sin embargo, el viento del este transportará humedad desde el mar caribe, generando precipitaciones débiles muy aisladas para sectores del nororiente; asimismo, por la tarde la brisa de Pacífico producirá lluvias y... pic.twitter.com/6RMtuBEdZN — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) May 9, 2026

Cenaos también advirtió sobre una mayor concentración de humo en horas de la madrugada, situación que podría afectar la visibilidad y la calidad del aire en distintos sectores. Las temperaturas más altas se registrarán en Choluteca y Valle, donde se esperan máximas de hasta 41 grados centígrados. En Cortés y Santa Bárbara los termómetros alcanzarán los 37 grados, mientras que en Comayagua, La Paz y Yoro se prevén temperaturas de hasta 36 grados.