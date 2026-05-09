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Sábado caluroso en mayoría de zonas de Honduras

Cenaos también advirtió sobre una mayor concentración de humo en horas de la madrugada, situación que podría afectar la visibilidad y la calidad del aire en distintos sectores

Sábado caluroso en mayoría de zonas de Honduras

Temperaturas superarán los 40 grados centígrados en la zona sur del país.

 Fotografía: LA PRENSA
San Pedro Sula.

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que este sábado 9 de mayo continuarán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio hondureño, con temperaturas que superarán los 40 grados centígrados en la zona sur del país.

De acuerdo con el pronóstico oficial, el viento del este estará transportando humedad desde el mar Caribe, lo que provocará lluvias débiles y aisladas en sectores del nororiente de Honduras.

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Además, durante la tarde, la influencia de la brisa proveniente del océano Pacífico generará lluvias y chubascos débiles acompañados de actividad eléctrica en regiones del suroccidente.

Cenaos también advirtió sobre una mayor concentración de humo en horas de la madrugada, situación que podría afectar la visibilidad y la calidad del aire en distintos sectores.

Las temperaturas más altas se registrarán en Choluteca y Valle, donde se esperan máximas de hasta 41 grados centígrados. En Cortés y Santa Bárbara los termómetros alcanzarán los 37 grados, mientras que en Comayagua, La Paz y Yoro se prevén temperaturas de hasta 36 grados.

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En la región norte, La Ceiba tendrá una máxima de 32 grados y mínima de 24, mientras que San Pedro Sula alcanzará los 37 grados. Tegucigalpa reportará temperaturas entre los 33 y 19 grados centígrados.

Por su parte, Intibucá registrará el ambiente más fresco del país, con máximas de 28 grados y mínimas de 15.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre dos y cuatro pies, mientras que en el Golfo de Fonseca oscilará entre uno y tres pies.

La salida del sol se registró a las 5:24 de la mañana y la puesta será a las 6:07 de la tarde. Asimismo, Cenaos indicó que durante la noche podrá observarse la fase lunar de cuarto menguante.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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