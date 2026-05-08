“La Capital Conecta”: el plan de $3.4 millones para modernizar Tegucigalpa y Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) presentó este viernes el proyecto “La Capital Conecta”, una iniciativa con la que busca modernizar la gestión municipal, agilizar los servicios para la ciudadanía, mejorar la movilidad urbana y recuperar espacios públicos en Tegucigalpa y Comayagüela. El proyecto se ejecutará entre abril de 2026 y septiembre de 2027, con una inversión aproximada de 3.4 millones de dólares, financiada por la AMDC y ejecutada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Según las autoridades municipales, la iniciativa pretende marcar una nueva etapa en la administración de la capital, con una gestión más tecnológica, eficiente, transparente y orientada a resultados. “Estamos construyendo una capital que deje atrás la burocracia del pasado para abrirle paso a una ciudad moderna, tecnológica y eficiente; una Tegucigalpa y Comayagüela donde invertir, emprender y generar empleo sea cada vez más fácil, porque una capital conectada también debe ser una capital abierta a los negocios y al futuro”, expresó el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya.

Cuatro ejes de trabajo

“La Capital Conecta” se desarrollará sobre cuatro áreas principales: la digitalización de trámites municipales, la mejora de la movilidad urbana y los espacios públicos, el fortalecimiento de las capacidades del personal municipal y la implementación de un modelo moderno de gestión de ciudad apoyado en tecnología y datos. Para los capitalinos, el proyecto promete traducirse en trámites más rápidos, mejores servicios municipales, calles más ordenadas y espacios públicos más seguros, accesibles e inclusivos. La iniciativa también incorpora componentes de participación ciudadana, inclusión, accesibilidad, transparencia y rendición de cuentas. Además, plantea acciones orientadas a promover la igualdad entre mujeres y hombres, así como una mayor participación de jóvenes y mujeres en los procesos vinculados al desarrollo urbano.

Gestión ambiental y resiliencia

Otro de los componentes del proyecto está relacionado con el fortalecimiento de la gestión ambiental y la capacidad de respuesta de la ciudad frente a riesgos. La AMDC informó que se impulsarán acciones para proteger la naturaleza, mejorar la sostenibilidad urbana y preparar mejor a la capital ante desafíos ambientales. Alessandro Fracassetti, representante residente del PNUD en Honduras, destacó que el proyecto responde a desafíos urgentes de la ciudad y apuesta por soluciones basadas en datos, participación ciudadana y derechos humanos. “Este proyecto surge del reconocimiento de desafíos urbanos urgentes y de la voluntad de enfrentarlos con soluciones innovadoras, basadas en datos, participación y derechos humanos. Integra de forma transversal la sostenibilidad, resiliencia, seguridad ciudadana e igualdad entre hombres y mujeres, porque una ciudad que avanza es aquella que no deja a nadie atrás”, manifestó Fracassetti.