Capturan a hondureño acusado de abusar de su expareja sentimental

Un hombre fue capturado por agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), tras ser señalado por el delito de violación en perjuicio de su expareja sentimental.
El detenido fue identificado como Cristian Rafael Martínez Fúnez, de 38 años, residente en la colonia Flor del Campo, en Comayagüela, donde también habría ocurrido el hecho que se le imputa.
La captura se ejecutó en el sector conocido como La Cantera, en la misma colonia, luego de que un juzgado emitiera la orden de aprehensión el pasado 29 de abril de 2026.
De acuerdo con el expediente judicial, el hecho ocurrió en abril de 2023, dos años después de la separación de la pareja.
Amenazas de muerte
Según la investigación, el ahora detenido habría interceptado a la víctima cuando ella se dirigía a su trabajo y posteriormente la trasladó a una vivienda.
En ese lugar, bajo supuestas amenazas de muerte, habría cometido el delito de violación, según consta en la orden judicial.
Tras su detención, el sospechoso, quien se desempeña como albañil, fue informado de sus derechos conforme a ley.
Posteriormente, fue remitido a la autoridad judicial competente para continuar con el proceso legal en su contra.
Las autoridades policiales recuerdan que el delito de violación figura entre los más denunciados en el país, especialmente en perjuicio de mujeres y menores de edad, según registros oficiales.