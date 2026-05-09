Capturan a hondureño acusado de abusar de su expareja sentimental

Tegucigalpa, Honduras

Un hombre fue capturado por agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), tras ser señalado por el delito de violación en perjuicio de su expareja sentimental .

El detenido fue identificado como Cristian Rafael Martínez Fúnez, de 38 años, residente en la colonia Flor del Campo, en Comayagüela, donde también habría ocurrido el hecho que se le imputa.

La captura se ejecutó en el sector conocido como La Cantera, en la misma colonia, luego de que un juzgado emitiera la orden de aprehensión el pasado 29 de abril de 2026.

De acuerdo con el expediente judicial, el hecho ocurrió en abril de 2023, dos años después de la separación de la pareja.