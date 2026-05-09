Identifican a conductor de carro que se estrelló contra camión cañero en La Lima

La Lima, Cortés

Un hombre murió la noche del viernes tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en la carretera CA-13, a la altura del Campo Cazenave, en el municipio de La Lima, Cortés.

La víctima fue identificada como Carlos Chávez, un pintor que residía en La Lima y que se conducía en un vehículo turismo cuando impactó violentamente en la parte trasera de un pesado camión cañero.

De acuerdo con los reportes preliminares, el accidente ocurrió en el tramo carretero que conecta hacia el sector de Oro Verde, entre El Progreso y La Lima.

El fuerte impacto dejó destruida gran parte de la parte frontal del automóvil, mientras que el conductor perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Tras el accidente, familiares de la víctima llegaron a la escena consternados por lo ocurrido.

Elementos de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense también se desplazaron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento cadavérico.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las causas exactas del accidente, aunque se investiga cómo ocurrió la colisión contra el vehículo pesado.