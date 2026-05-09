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Muere conductor tras estrellarse con su carro contra un bus en Cedros

Wilmer Modesto Amaya Reyes, de 44 años, murió tras estrellar su vehículo contra un bus en el sector de El Empalme, Cedros, en Francisco Morazán.

Muere conductor tras estrellarse con su carro contra un bus en Cedros

Vehículo tipo turismo quedó severamente dañado tras colisionar contra un bus en el sector de El Empalme, Cedros, Francisco Morazán, accidente en el que murió su conductor.
Cedros, Francisco Morazán

Un hombre murió tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito registrado en el sector de El Empalme, municipio de Cedros, al norte de Francisco Morazán.

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La víctima fue identificada como Wilmer Modesto Amaya Reyes, de 44 años, quien conducía un vehículo tipo turismo que impactó violentamente contra un bus.

Inicialmente, el conductor había sido rescatado con vida y trasladado en estado delicado a un centro asistencial, luego de quedar atrapado entre los hierros retorcidos del automóvil.

Equipos de rescate utilizaron pesadas barras y herramientas especiales para liberar al conductor debido a la magnitud del impacto.

Sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento a causa de las graves heridas sufridas durante la colisión.

Elementos de la Policía Nacional y cuerpos de socorro llegaron al lugar para atender la emergencia y coordinar el tráfico vehicular en el sector.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el accidente para determinar responsabilidades.

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Redacción La Prensa
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