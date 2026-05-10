Maluma aprovecha el Día de la Madre para anunciar que su esposa está embarazada otra vez

Maluma anunció que será padre por segunda vez al compartir una emotiva foto en blanco y negro junto a Susana Gómez y su hija París. En la imagen, ambos besan el vientre de Susana, que exhibe un avanzado estado de gestación.

El artista colombiano acompañó la publicación con un corazón azul, lo que muchos interpretan como la llegada de un niño y la conformación de la pareja en su familia. La noticia generó miles de reacciones y felicitaciones en redes sociales, donde sus seguidores celebraron el crecimiento del hogar del cantante.

Con este anuncio, Maluma confirmó que su familia sigue ampliándose, sumando ahora un hermano para París.

La primogénita de Maluma, París Londoño Gómez, nació el sábado 9 de marzo de 2024 en la ciudad de Medellín, Colombia, fruto de la relación del cantante con Susana Gómez y llegó en la mañana de ese día, según anunció el propio artista en sus redes sociales.

