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Maluma aprovecha el Día de la Madre para anunciar que su esposa está embarazada otra vez

El artista colombiano compartió una tierna fotografía besando la pancita de su esposa junto a su hija París, confirmando que están felices por la pronta llegada de su segundo bebé.

  • Actualizado: 10 de mayo de 2026 a las 12:59 -
  • La Prensa
Maluma aprovecha el Día de la Madre para anunciar que su esposa está embarazada otra vez

Maluma está a la espera de su segundo hijo junto a su esposa Susana Gómez.

Maluma anunció que será padre por segunda vez al compartir una emotiva foto en blanco y negro junto a Susana Gómez y su hija París. En la imagen, ambos besan el vientre de Susana, que exhibe un avanzado estado de gestación.

El artista colombiano acompañó la publicación con un corazón azul, lo que muchos interpretan como la llegada de un niño y la conformación de la pareja en su familia. La noticia generó miles de reacciones y felicitaciones en redes sociales, donde sus seguidores celebraron el crecimiento del hogar del cantante.

Con este anuncio, Maluma confirmó que su familia sigue ampliándose, sumando ahora un hermano para París.

La primogénita de Maluma, París Londoño Gómez, nació el sábado 9 de marzo de 2024 en la ciudad de Medellín, Colombia, fruto de la relación del cantante con Susana Gómez y llegó en la mañana de ese día, según anunció el propio artista en sus redes sociales.

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Esta noticia provocó una serie de reacciones de sus seguidores como de sus colegas, quienes se mostraron emocionados por la noticia de la llegada de un nuevo integrante a la familia Londoño Gómez.

Por el momento, se desconoce un comunicado oficial que confirme que se trata de un niño, por lo que se espera que el cantante como su pareja confirmen lo que sus seguidores han interpretado con el emoticón azul que dejó en su publicación.

Con este anuncio del segundo hijo del paisa, cabe recordar que el intérprete de Felices los 4 Maluma había confirmado que sería padre por segunda vez y compartió una imagen tierna con su hija París.

No se detallaron circunstancias específicas sobre el nacimiento ni declaraciones adicionales del artista. Tampoco se ofrecieron datos sobre la fecha exacta del parto, el lugar o el estado de salud de la madre y la niña.

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Redacción web
La Prensa

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