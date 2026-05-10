Andrea Legarreta llora al recordar a su fallecida madre

A dos años de su muerte y en el marco del Día de las Madres, Andrea Legarreta recordó a su madre con un mensaje especialmente marcado por el dolor de no tenerla.
“Hace ya dos años que se fue pero este año me está pegando muchísimo. Me gustaría tenerla conmigo... la siento pero el físico... me gustaría olerla y besuqearla, abrazarla”, dijo la conductora del programa Hoy.
"Yo le agradezco mucho porque fue una gran mamá: lo hizo bien, me sentí muy amada, fue una gran esposa, me hizo sentir muy querida”.
La mamá Andrea Legarreta murió en julio de 2023 y al hacer el anunció, la conductora escribió un largo y hermoso mensaje de amor.
Ahora, aunque es una conmemoración difícil Andrea insistió en proyectar su memoria al futuro.
“Hizo que me dieran ganas de ser mamá porque lo que yo vivía con ella, quería vivirlo con un ser que hubiera nacido de mí. Así que estoy muy feliz de celebrar haber tenido esa mamá que de alguna manera está conmigo”.