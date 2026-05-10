Andrea Legarreta llora al recordar a su fallecida madre

México.

A dos años de su muerte y en el marco del Día de las Madres, Andrea Legarreta recordó a su madre con un mensaje especialmente marcado por el dolor de no tenerla.

“Hace ya dos años que se fue pero este año me está pegando muchísimo. Me gustaría tenerla conmigo... la siento pero el físico... me gustaría olerla y besuqearla, abrazarla”, dijo la conductora del programa Hoy.

"Yo le agradezco mucho porque fue una gran mamá: lo hizo bien, me sentí muy amada, fue una gran esposa, me hizo sentir muy querida”.