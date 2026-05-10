Rauw Alejandro y su nueva etapa musical inspirada en Prince y Michael Jackson

No cabe duda: Rauw Alejandro está calentando motores para dar la bienvenida a su nueva era. Y es que en las últimas horas ha movido ficha —y sin decir una sola palabra—. El artista puertorriqueño ha cambiado su foto de perfil en redes por una imagen de Prince, un gesto que ha puesto en alerta a sus seguidores. De hecho, muchos aseguran que es una pista más de que se avecina una nueva era pop con toques de funk.
Aunque Rauw ya ha demostrado en más de una ocasión que le interesa ir más allá del sonido urbano con el que se dio a conocer, ahora parece decidido a dar un paso más claro hacia este otro género. Pero no cualquier pop. Sus últimos movimientos se sitúan en un terreno muy concreto, el de los grandes referentes que marcaron una época en la música y en la cultura visual.
La elección de Prince como imagen pública va más allá. Es una referencia que conecta con una generación de artistas que no se limitaban a lanzar canciones, sino que construían universos propios. Ese es precisamente el terreno al que parece querer acercarse Rauw.
En paralelo, el hecho de que Janet Jackson mostrase reconocimiento hacia su trabajo hace un año al asistir a uno de sus conciertos suma un punto más en esta idea de la era Rauw-pop. Es un paso significativo para un artista que siempre ha tenido a Michael Jackson como referente.
De hecho, uno de los aspectos donde más se percibe este cambio es en la parte escénica. Rauw lleva tiempo apostando fuerte por el baile, pero su reciente colaboración con coreógrafos de Michael Jackson eleva la apuesta. Esto no solo apunta a coreografías más complejas, sino a una idea del directo más ambiciosa.
Este posible giro también encaja con la evolución natural de su carrera. Tras consolidarse como uno de los nombres más destacados de la música latina, el siguiente paso lógico pasa por explorar nuevos registros sin perder su esencia. Ya lo escuchamos en su era Saturno, pero ahora quiere ir más allá.
De momento no hay confirmaciones oficiales ni anuncios de nuevos proyectos en esta línea. Si finalmente se confirma esta nueva etapa, podría suponer uno de los movimientos más interesantes de su carrera. No solo por el cambio de sonido, sino por lo que implica a nivel artístico: una apuesta por el pop en su forma más completa, con referencias claras a los artistas que le ayudaron a inspirarse.