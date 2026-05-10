Policía de Miami demanda a Matt Damon y Ben Affleck ¿Qué pasó?

Estados Unidos.

Matt Damon y Ben Affleck están siendo demandados por agentes de la policía de Miami por su película de Netflix, "The Rip".

Este thriller policíaco, estrenado en enero, está protagonizado por Damon y Affleck como agentes de la unidad de narcóticos del Departamento de Policía de Miami-Dade. Está inspirado en la historia real de la redada antidrogas de Miami Lakes de 2016, que se convirtió en la mayor incautación de dinero en la historia de Miami-Dade, tras confiscar la policía más de 24 millones de dólares en efectivo.

Varios agentes de policía que participaron en la redada de 2016 están demandando a Affleck y Damon a través de su productora, Artists Equity, según 7 News Miami. Los agentes alegan que la película daña injustamente la reputación de los agentes que participaron en la redada de 2016 al representarlos de forma negativa.

Jonathan Santana, agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade, declaró al medio: "Cuando uno arranca algo, está robando. Nosotros nunca robamos un dólar".

También comentó que, tras el estreno de la película, ahora lo molestan y lo acusan de robo.

"Básicamente me preguntan: "¿Cuánto dinero robé?"", dijo.

El abogado de Santana, Ignacio Álvarez, también declaró al medio: "Presentaron a los policías como corruptos, presentaron a mis clientes como corruptos. Ahora su reputación está dañada".

Añadió: "Mis clientes sufrirán de por vida, ya que todo el mundo los percibe como corruptos".