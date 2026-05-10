Policía de Miami demanda a Matt Damon y Ben Affleck ¿Qué pasó?

Matt Damon y Ben Affleck están siendo demandados por agentes de la policía de Miami por su película de Netflix, "The Rip".
Este thriller policíaco, estrenado en enero, está protagonizado por Damon y Affleck como agentes de la unidad de narcóticos del Departamento de Policía de Miami-Dade. Está inspirado en la historia real de la redada antidrogas de Miami Lakes de 2016, que se convirtió en la mayor incautación de dinero en la historia de Miami-Dade, tras confiscar la policía más de 24 millones de dólares en efectivo.
Varios agentes de policía que participaron en la redada de 2016 están demandando a Affleck y Damon a través de su productora, Artists Equity, según 7 News Miami. Los agentes alegan que la película daña injustamente la reputación de los agentes que participaron en la redada de 2016 al representarlos de forma negativa.
Jonathan Santana, agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade, declaró al medio: "Cuando uno arranca algo, está robando. Nosotros nunca robamos un dólar".
También comentó que, tras el estreno de la película, ahora lo molestan y lo acusan de robo.
"Básicamente me preguntan: "¿Cuánto dinero robé?"", dijo.
El abogado de Santana, Ignacio Álvarez, también declaró al medio: "Presentaron a los policías como corruptos, presentaron a mis clientes como corruptos. Ahora su reputación está dañada".
Añadió: "Mis clientes sufrirán de por vida, ya que todo el mundo los percibe como corruptos".
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¿Ficción o difamación? ⚖️🚔 Policías de Miami demandan a Ben Affleck y Matt Damon 🎬🔥 #TheRip #BenAffleck #MattDamon #Netflix #HollywoodNews #JuicioFamosos #HistoriasReales #CineCuriosidades #Cinefilos♬ sonido original - Life is a Movie
Esta no es la primera vez que "The Rip", protagonizada también por Steven Yeun y Kyle Chandler, ha causado polémica.
La película se filmó principalmente en Hialeah, Florida, y el alcalde de Hialeah, Bryan Calvo, la criticó duramente en enero, alegando que presentaba a la ciudad de forma engañosa e insegura.
“Esta película es una bofetada para nuestros agentes del orden”, declaró, según 7 News Miami. “Si nunca has estado en Hialeah, si vives en otro lugar del país y ves esta película, no querrías venir aquí, y eso es un problema”.
“La historia real que se muestra en la película ‘Rip’ tuvo lugar en Miami Lakes”, añadió.