Netflix confirma expansión del universo de “La Casa de Papel”

Netflix confirmó el regreso del universo de La Casa de Papel con nuevos proyectos derivados de la exitosa serie española. El anuncio fue acompañado por un avance promocional difundido el sábado en las plataformas oficiales de la compañía.

La noticia fue presentación por Álvaro Morte, actor que interpretó al Profesor en la serie original, durante el estreno mundial de la segunda temporada de Berlín en Sevilla.

En el comunicado publicado por Netflix, la plataforma dejó entrever que sus planos no se limitan a una nueva temporada, sino a la expansión del universo narrativo mediante posibles producciones derivadas.

"Algunas historias comienzan con el golpe perfecto. Y este lo cambió todo", señala el comunicado de Netflix.

“Desde el primer atraco para robar dinero en efectivo hasta el robo más ingenioso del siglo, incluido el asalto que puso en juego toneladas de oro del Banco de España, el universo de 'La Casa de Papel' nunca ha dejado de crecer, evolucionar y sorprendernos”, añade el texto.

La plataforma también destacó que “la revolución nunca termina” y describió el proyecto como “el centro de control de todo lo relacionado con el universo de 'La Casa de Papel'”.

El avance oficial, de aproximadamente 50 segundos, generó especulaciones entre los seguidores sobre el futuro de la franquicia. Algunos fanáticos consideran que Netflix podría desarrollar nuevos spin-offs centrados en personajes específicos, mientras que otros apuntan a una posible sexta temporada de la serie principal.

Una de las escenas que más comentarios provocaron muestra unas manos desenterrando una barra de oro, referencia que muchos seguidores se relacionan con el histórico atraco al Banco de España mostrado en la producción original.

El diario español El País informó recientemente que Vancouver Media, productora del creador de la serie, Álex Pina, trabaja en una miniserie de cuatro episodios centrados en el coronel Tamayo, personaje interpretado por Fernando Cayo.

La segunda temporada de Berlín, serie derivada de La Casa de Papel, se estrenará en Netflix el próximo 15 de mayo.