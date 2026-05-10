Critican a Ángela Aguilar por subir a su perro a la cama de Inti: ¿es mala intención?

Christian Nodal y Ángela Aguilar no pueden disociarse de la controversia a pesar de sus intentos por controlar la narrativa en redes sociales.

Tras la publicación de un video donde el cantautor muestra un cuarto en su residencia de Texas destinado a su hija —fruto de su relación con Cazzu—, han surgido críticas contra Ángela Aguilar, quien en una interacción con sus seguidoras compartió una imagen de su mascota en la cama destinada para la pequeña.

En el audiovisual se observa un cuarto con tonos rosas y elementos inspirados en el estilo “El Forajido”, nuevo nombre artístico del sonorense.

Al centro de la habitación resalta una cama con un letrero que dice “Inti”, junto a una cuna adornada con un cobertor rosa y la imagen de la Virgen de Guadalupe.

De acuerdo con reportes de la prensa, el encuentro de Nodal con su hija ocurre tras el cruce de agendas de trabajo entre él y Cazzu, quien actualmente se presenta en diversas ciudades de EEUU.

El video de Nodal generó una ola de comentarios positivos. Sin embargo, la narrativa favorable cambió de rumbo cuando una tiktoker difundió contenido compartido por Ángela Aguilar en su canal de difusión de WhatsApp, donde una de sus mascotas, un perro de raza Pug, aparece acostado en la cama destinada a la pequeña.

Veotops, creadora digital con más de 240 mil seguidores en la plataforma, especuló sobre una serie de publicaciones hechas por Aguilar días antes de que Nodal diera a conocer la remodelación de la habitación.

“Lo que más llamó la atención en realidad fue esta fotografía, que la misma Ángela Aguilar publicó en su canal de difusión, en donde podemos ver que supuestamente esta sería la habitación de Inti, porque si ustedes se dan cuenta de los detalles, es la habitación, hasta los mismos cojines. La cuestión de todo esto es que ella habría publicado esto con toda la indirecta del mundo, pues podemos ver que acá la cama la está estrenando el perro”.