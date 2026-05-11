Christian Nodal estrena ‘Miel con licor’ en medio de fuertes disputas familiares

México.

Christian Nodal sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su nueva canción en medio de la polémica por el control de su nombre y marca.

El sencillo, titulado ‘Miel con licor’, se estrena cuando el cantante atraviesa un momento complicado debido a tensiones familiares y disputas legales sobre la propiedad de su identidad artística.

‘Miel con licor’ es la más reciente canción de Nodal y explora sentimientos de amor, dolor y despedida dentro de una relación, enmarcando el regreso musical del artista tras semanas marcadas por conflictos y la revelación de que su padre es el titular legal de su nombre y marca.