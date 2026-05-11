¿En el infierno? Esto cree Pati Chapoy del alma de Daniel Bisogno

A principios de este año, se cumplió el primer aniversario luctuoso de Daniel Bisogno, conductor de ‘Ventaneando’. En aquel entonces, familiares, amigos y colegas no dudaron en recordarlo con emotivas palabras y en organizar algunos eventos en su honor.
Recientemente, Pati Chapoy fue entrevistada por su colega y amiga, Matilde Obregón. Durante la conversación, se tocó el tema de Daniel Bisogno. Obregón, de forma directa, le preguntó si creía en Dios.
La titular de ‘Ventaneando’ fue tajante y dijo no creer en Dios. Señaló que, para ella, el “concepto de un todopoderoso es fantasía” y un “pretexto” que usa la gente para no esforzarse. Posteriormente, admitió no saber dónde estará el “alma de Daniel Bisogno”, por lo que no podría descartar la idea de que estuviera en el infierno.
“Ha sido el colaborador que más problemas me ha dado. Se solucionaron. No hacía caso. Era peor que eso, me refiero a que (le decía): ‘Daniel, estamos transmitiendo, no estés comiendo’. No sé en qué parte del infierno o del cielo, según la tradición católica, está Daniel Bisogno. Lo único que le tengo que decir en este momento a Daniel es que siga en paz, que aquí todos en ‘Ventaneando’ estamos cuidando a (su hija)”, dijo Pati.
En la plática, Pati Chapoy también expresó su sentir ante la guerra de dimes y diretes que ha tenido con Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno. La periodista dijo seguir muy “ofendida” con Alex por diversos motivos.