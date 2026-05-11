¿En el infierno? Esto cree Pati Chapoy del alma de Daniel Bisogno

México.

A principios de este año, se cumplió el primer aniversario luctuoso de Daniel Bisogno, conductor de ‘Ventaneando’. En aquel entonces, familiares, amigos y colegas no dudaron en recordarlo con emotivas palabras y en organizar algunos eventos en su honor.

Recientemente, Pati Chapoy fue entrevistada por su colega y amiga, Matilde Obregón. Durante la conversación, se tocó el tema de Daniel Bisogno. Obregón, de forma directa, le preguntó si creía en Dios.

La titular de ‘Ventaneando’ fue tajante y dijo no creer en Dios. Señaló que, para ella, el “concepto de un todopoderoso es fantasía” y un “pretexto” que usa la gente para no esforzarse. Posteriormente, admitió no saber dónde estará el “alma de Daniel Bisogno”, por lo que no podría descartar la idea de que estuviera en el infierno.