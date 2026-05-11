"El diablo viste a la moda 2" acumula $433 millones en su segundo fin de semana

Nueva York.

"El diablo viste a la moda 2" aguanta por segunda semana consecutiva como líder de taquilla con una recaudación de 43 millones este fin de semana y acumula 433 millones de dólares en todo el mundo pese al estreno de grandes producciones como "Mortal Kombat II".

"El diablo viste a la moda 2" sigue en el puesto número uno. De los 433 millones recaudados en las últimas dos semanas 144 millones corresponden a Estados Unidos y Canadá, y 288 al resto de mercados, según datos de la web Box Office Mojo.

El filme "Mortal Kombat II" le pisa los talones en el fin de semana de su estreno con una recaudación de 40 millones de dólares en Norteamérica y 23 millones en el resto de mercados, y se posiciona en el segundo puesto de las películas más taquilleras. La película ya tiene una tercera entrega en preparación.

Ambos han conseguido desbancar a "Michael", el biopic del Michael Jackson, que acumula desde su estreno el 24 de abril 577 millones de dólares en todo el mundo -36.5 millones este fin de semana en Norteamérica-. El filme, que se encuentra en el tercer puesto de las películas más vistas este fin de semana, es una de las películas más recaudadoras del año.