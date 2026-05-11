Sheinbaum lanza “México canta” con Junior H y Majo Aguilar

El Gobierno de México lanzó este lunes la segunda edición de 'México Canta', un concurso binacional dirigido a jóvenes de México y Estados Unidos que este año estará enfocado en el regional mexicano y sus fusiones, con el objetivo de promover nuevas narrativas alejadas de la apología de la violencia, como los narcocorridos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó que el programa tiene tres objetivos principales: impulsar la música con contenidos distintos, fortalecer la producción musical en México y reconocer a los mexicanos en Estados Unidos como parte de una misma cultura.
“Lo que hay que hacer es fomentar que no haya apología de la violencia en la música, y ese es el objetivo de este concurso”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
Sheinbaum sostuvo que prohibir contenidos no resuelve el problema de violencia en el país ni su enaltecimiento en la cultura popular, por lo que insistió en que el propósito es incentivar a nuevos artistas a no orientar su música hacia la apología del delito o de las drogas.
En cambio, señaló, la propuesta busca impulsar “las narrativas más profundas de valores de México, desde el amor, el desamor hasta lo mueve que nos a los mexicanos ya las mexicanas”.
La secretaría de Cultura, Claudia Curiel, detalló que 'México Canta' es una iniciativa de la Presidencia, desarrollada a través de la Secretaría de Cultura y en coordinación con el Consejo Mexicano de la Música.
Curiel afirmó que el concurso forma parte de la estrategia integral de a las causas por la paz y contra las adicciones, bajo la convicción de que “la cultura, la música transforman vidas, construyen comunidad, generan paz”.
La funcionaria precisó que la convocatoria estará abierta del 11 de mayo al 10 de junio y que podrán participar jóvenes de entre 18 y 29 años.
Las canciones podrán interpretarse en español, inglés, lenguas originarias o en combinaciones bilingües.
La edición anterior registró alrededor de 15.000 inscripciones, más de 11 millones de visualizaciones en 25 medios públicos y más de 220.000 votos digitales en la final.
En la edición de 2025, los ganadores fueron Sergio Maya, originario de Hidalgo, y Carmen María y Galia Sirup, ambas de Tijuana.
Para esta edición se elegirán 14 semifinalistas: siete mexicanos y siete mexicoestadounidenses.
La final se celebrará el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional, en Ciudad de México, y los ganadores se presentarán el 15 de septiembre en el Zócalo capitalino.
La cantante Majo Aguilar llamó a los jóvenes a escribir y contar sus historias, mientras que Junior H defendió la evolución del género.
“La cultura de paz no significa dejar de contar nuestra realidad, significa encontrar nuevas formas de expresarla”, concluyó el artista.
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Junior H viene a Honduras el 20 de mayo
El cantante mexicano Junior H, quien incluirá a Honduras en su gira “Latinoamérica en Lágrimas 2026”.
El concierto se llevará a cabo el miércoles 20 de mayo de 2026 a las 9:00 de la noche en el Estadio Chochi Sosa, ubicado en la Villa Olímpica de Tegucigalpa.
Los boletos ya se encuentran disponibles a través de la plataforma eticket, donde los seguidores pueden asegurar su entrada y elegir entre diversas localidades según su presupuesto y experiencia deseada dentro del evento.
La localidad más exclusiva es EXP. BAC PLUS con un valor de 5,003 lempiras en tarifa normal. Con la promoción 2x1 BAC: quedan en 2,501 lempiras cada boleto.
También están disponibles las zonas JUNIOR H LOVERS A y B, ambas con un costo de 3,127 lempiras, o 1,563 lempiras por entrada bajo la promoción.
Para quienes buscan opciones más accesibles, el área preferencial de pie tiene un valor de 782 lempiras en precio regular, reduciéndose a 391 lempiras con el beneficio 2x1 BAC. Gradería está disponible por 938 lempiras, o 469 lempiras por boleto en promoción.
Entre sus canciones más populares destacan temas como “Y lloro”, “Mente positiva” y “No eh cambiado”, los cuales han acumulado millones de reproducciones en plataformas digitales. Su música se caracteriza por letras profundas que hablan de amor, desamor y vivencias personales.
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