Junior H llegará a Honduras con una playlist de desamor y corridos tumbados

La cuenta regresiva para el concierto de Junior H en Honduras ya comenzó y, mientras crece la expectativa entre sus seguidores, también empieza a tomar forma la playlist que acompañará su gira “LATINOAMÉRICA EN LÁGRIMAS $AD BOYZ TOUR – LATAM 2026”, una presentación que promete convertir el Estadio Chochi Sosa en una noche cargada de nostalgia, corridos tumbados y emociones intensas.
El cantante mexicano se presentará el próximo 20 de mayo en Tegucigalpa con un repertorio que reúne los temas más representativos de su carrera, incluyendo canciones que lo consolidaron como uno de los máximos exponentes del regional urbano contemporáneo. El evento es producido por CR Entertainment y Conciertos Honduras.
Dentro del espectáculo destacan éxitos como “Las Noches”, uno de los temas más emblemáticos de Junior H y pieza fundamental en su crecimiento dentro de plataformas digitales. A esta canción se suman “A Tu Nombre” y “Fin de Semana”, dos sencillos que conectaron especialmente con el público joven gracias a sus letras cargadas de melancolía y desamor.
La gira también incluirá canciones como “Mientras Duermes”, “Y Lloro” y “Piénsalo”, temas que reflejan el lado más sentimental del artista y que forman parte de la identidad musical que lo llevó a ser conocido como el “sad boy” de los corridos tumbados.
Otro de los momentos más esperados del concierto llegará con “Extssy Model”, una de las canciones más populares de su catálogo reciente y que suele convertirse en uno de los puntos más intensos de sus presentaciones en vivo por la reacción del público.
El repertorio contempla además “Tres Botellas” y “Demencia”, canciones donde Junior H mantiene la mezcla de sonidos urbanos, regional mexicano y elementos de trap que caracterizan su propuesta musical desde sus primeros años dentro de la industria.
La parte colaborativa también tendrá peso importante dentro del show. Temas como “Droga Letal”, junto a Peso Pluma y Gael Valenzuela, forman parte del universo musical que ayudó a expandir el fenómeno de los corridos tumbados hacia nuevas audiencias en América Latina y Estados Unidos.
La gira sirve además como plataforma para presentar canciones de su nuevo álbum lanzado en febrero de 2026, un proyecto que mantiene el sello melancólico del cantante, pero que incorpora nuevas influencias y sonidos más experimentales dentro de su estilo. Antonio Herrera Pérez, nombre real del artista, nació en Cerano, Guanajuato, y comenzó su carrera de manera autodidacta mientras trabajaba en restaurantes en Utah, Estados Unidos. Desde ahí empezó a publicar canciones en YouTube hasta convertirse en una de las figuras más influyentes del regional mexicano actual.
Con apenas unos años de trayectoria profesional, Junior H logró posicionarse en listas de Billboard y obtener nominaciones en importantes premiaciones internacionales, consolidándose como uno de los nombres más fuertes del movimiento de corridos tumbados junto a artistas como Peso Pluma y Natanael Cano.
Las entradas para el concierto ya se encuentran disponibles en diferentes localidades. La experiencia “EXP. BAC PLUS” tiene un valor de 5,003 lempiras, mientras que “Junior H Lovers A” y “Junior H Lovers B” cuestan 3,127 lempiras. También habrá boletos en preferencial de pie por 782 lempiras y gradería por 938 lempiras, además de promociones especiales para clientes BAC.