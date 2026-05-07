Junior H llegará a Honduras con una playlist de desamor y corridos tumbados

La gira sirve además como plataforma para presentar canciones de su nuevo álbum lanzado en febrero de 2026, un proyecto que mantiene el sello melancólico del cantante, pero que incorpora nuevas influencias y sonidos más experimentales dentro de su estilo. Antonio Herrera Pérez, nombre real del artista, nació en Cerano, Guanajuato, y comenzó su carrera de manera autodidacta mientras trabajaba en restaurantes en Utah, Estados Unidos. Desde ahí empezó a publicar canciones en YouTube hasta convertirse en una de las figuras más influyentes del regional mexicano actual.