Édgar Vivar, el "Señor Barriga", revela que se someterá a una cirugía

La salud de Édgar Vivar volvió a preocupar a sus seguidores luego de que el actor mexicano revelara que será sometido a una delicada cirugía de columna, procedimiento que podría complicarse debido a una condición cardíaca que arrastra desde hace varios años.
El intérprete, recordado por personajes icónicos como “El señor Barriga” y “Ñoño” en la serie “El Chavo del 8”, habló recientemente sobre los problemas físicos que enfrenta a sus 77 años y cómo el paso del tiempo ha afectado seriamente su movilidad.
Aunque el actor continúa participando en algunos eventos públicos y mantiene ciertos compromisos profesionales, reconoció que las terapias físicas ya no son suficientes para controlar el problema y que deberá entrar al quirófano para corregirlo.
Durante una entrevista con Televisa Espectáculos, Vivar explicó que será sometido a una cirugía de rectificación de columna debido a una desviación que le ha provocado molestias constantes y limitaciones físicas en los últimos años.
“Todo se reduce a una sola palabra: edad. Tengo desviada la columna, entonces tienen que hacerme rectificación de columna, pero son seis meses de reposo”, comentó el actor, dejando claro que el proceso de recuperación será largo y demandante.
La intervención médica requerirá que permanezca prácticamente alejado de sus actividades laborales durante medio año, tiempo en el que deberá enfocarse por completo en su recuperación y rehabilitación física.
Pese a las dificultades, Édgar Vivar ha tratado de mantener una actitud positiva frente al panorama médico. De hecho, hace apenas unos días fue visto en una alfombra roja conviviendo con medios de comunicación y admiradores.
Sin embargo, la situación tomó mayor relevancia luego de que el propio actor revelara que también enfrenta una afección cardíaca que podría representar un riesgo adicional durante la operación.
El artista explicó que actualmente tiene cinco stents colocados en las arterias coronarias, un procedimiento médico utilizado para mantener abiertos los vasos sanguíneos y mejorar el flujo de sangre hacia el corazón.
“Tengo una condición que hace que sea un poco difícil la intervención quirúrgica, tengo cinco stent en las coronarias, con terapia física puedes sobrellevarlo, pero irremediablemente tiene que ser quirúrgico el tratamiento”, declaró. Aunque evitó profundizar sobre otros detalles relacionados con su historial médico, sus declaraciones generaron preocupación inmediata entre los seguidores que han acompañado su carrera desde hace décadas y que lo consideran una de las figuras más queridas de la televisión latinoamericana.