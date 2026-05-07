Édgar Vivar, el "Señor Barriga", revela que se someterá a una cirugía

“Tengo una condición que hace que sea un poco difícil la intervención quirúrgica, tengo cinco stent en las coronarias, con terapia física puedes sobrellevarlo, pero irremediablemente tiene que ser quirúrgico el tratamiento”, declaró. Aunque evitó profundizar sobre otros detalles relacionados con su historial médico, sus declaraciones generaron preocupación inmediata entre los seguidores que han acompañado su carrera desde hace décadas y que lo consideran una de las figuras más queridas de la televisión latinoamericana.