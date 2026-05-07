“Que trabaje”: Laura Bozzo responde a Gabriel Soto

“Perdón, sorry, disculpen, yo tuve un problema con Irina, no con él, yo con él no me he metido, el problema fue con Irina, es Irina a la que le compete, a él no, que trabaje, mi rey... anda, de repente, si haces una pelea, te va mejor”, declaró la conductora. La exfigura de Laura en América también señaló que no pretende profundizar en el tema debido a que actualmente el caso continúa en manos de abogados.