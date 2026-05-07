“Que trabaje”: Laura Bozzo responde a Gabriel Soto

La conductora peruana-mexicana Laura Bozzo volvió a pronunciarse sobre la demanda que perdió contra Irina Baeva y Gabriel Soto, asegurando que el conflicto legal que enfrenta está relacionado únicamente con la actriz y no con el intérprete mexicano.
“Como dice la misma Irina, ‘yo no hablo de un tema donde están los abogados’, a mí no me interesa ese tema, te lo digo con todo cariño y respeto, que (Gabriel) siga diciendo lo que quiera”, expresó. Bozzo explicó que actualmente mantiene conversaciones legales con Irina Baeva para alcanzar un acuerdo que permita cerrar el conflicto que ambas arrastran desde 2020.
La polémica resurgió luego de que el programa Venga la alegría abordara el tema durante la llegada de Bozzo al aeropuerto de la Ciudad de México.
La presentadora fue cuestionada sobre el pago de 2 millones y medio de pesos que debe entregar como parte de la indemnización derivada de la demanda por daño moral, difamación y acoso interpuesta por la entonces pareja.
Aunque Laura Bozzo suele evitar hablar públicamente sobre el proceso judicial, esta vez decidió responder y dejó clara su postura respecto a Gabriel Soto.
“Perdón, sorry, disculpen, yo tuve un problema con Irina, no con él, yo con él no me he metido, el problema fue con Irina, es Irina a la que le compete, a él no, que trabaje, mi rey... anda, de repente, si haces una pelea, te va mejor”, declaró la conductora. La exfigura de Laura en América también señaló que no pretende profundizar en el tema debido a que actualmente el caso continúa en manos de abogados.
“Mi problema es con Irina, yo con Irina, estoy llegando a un acuerdo, eso ya está, en manos de abogados, como dijo ella, ese tema se cerró, de verdad, chicos”, añadió ante los medios.
El caso legal entre las celebridades tomó notoriedad luego de que Baeva y Soto presentaran acciones legales contra Laura Bozzo tras diversas declaraciones públicas emitidas por la conductora en programas y entrevistas.
La resolución judicial, emitida hace más de un año, determinó que la conductora debía indemnizar económicamente a la expareja, aunque desde entonces el tema ha seguido generando comentarios mediáticos y reacciones en redes sociales. Mientras tanto, Laura Bozzo continúa enfocada en sus proyectos televisivos y apariciones públicas.