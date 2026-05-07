  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Mundo

Hantavirus: ¿Qué se sabe de los nueve casos sospechosos?

¿Qué se sabe hoy sobre el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius? cronología de los contagios, casos confirmados y sospechosos, muertes y países afectados tras la alerta sanitaria internacional

Hantavirus: ¿Qué se sabe de los nueve casos sospechosos?
1 de 10

El brote de hantavirus detectado en el crucero polar MV Hondius mantiene en alerta a las autoridades sanitarias internacionales después de que se confirmaran cinco casos positivos y otros cuatro sospechosos entre pasajeros y tripulantes del barco, que realizó una travesía entre Argentina, Sudáfrica y Cabo Verde.

 Foto: Canva
Hantavirus: ¿Qué se sabe de los nueve casos sospechosos?
2 de 10

La situación provoca seguimiento epidemiológico en varios países, incluidos Canadá, Países Bajos, Suiza y Estados Unidos, debido a la dispersión internacional de los viajeros que estuvieron a bordo de la embarcación operada por la empresa neerlandesa Oceanwide Expeditions.

 Foto: EFE
Hantavirus: ¿Qué se sabe de los nueve casos sospechosos?
3 de 10

Según la cronología del caso y los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el crucero zarpó el 1 de abril desde Ushuaia, en Argentina. Días después, el primer paciente comenzó a presentar fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve. El 11 de abril desarrolló dificultad respiratoria y falleció a bordo.

 Foto: Canva
Hantavirus: ¿Qué se sabe de los nueve casos sospechosos?
4 de 10

Posteriormente aparecieron nuevos casos entre pasajeros que habían tenido contacto estrecho con el primer enfermo. El 24 de abril una segunda paciente desembarcó en Santa Elena con síntomas gastrointestinales, mientras que un tercer paciente desarrolló fiebre y problemas respiratorios.

 Foto: Canva
Hantavirus: ¿Qué se sabe de los nueve casos sospechosos?
5 de 10

La situación se agravó el 26 de abril con la muerte de la segunda paciente. Dos días más tarde, una cuarta persona presentó síntomas compatibles con neumonía y el 2 de mayo se confirmó la presencia de hantavirus en un tercer paciente, además del fallecimiento de una cuarta afectada.

 Foto: EFE
Hantavirus: ¿Qué se sabe de los nueve casos sospechosos?
6 de 10

El 6 de mayo se confirmó que el virus corresponde a la cepa Andes, una variante de hantavirus detectada en el sur de Argentina y Chile que puede transmitirse entre personas en circunstancias limitadas. Ese mismo día, las autoridades evacuaron tres casos sospechosos desde Cabo Verde hacia Países Bajos. Otro pasajero fue hospitalizado en Zúrich, Suiza, tras dar positivo.

 Foto: Canva
Hantavirus: ¿Qué se sabe de los nueve casos sospechosos?
7 de 10

El 7 de mayo continuó la evacuación médica de pasajeros. Dos personas fueron trasladadas a Países Bajos después de confirmarse un nuevo positivo y otra viajera fue hospitalizada en Ámsterdam con síntomas compatibles con la enfermedad.

 Foto: Canva
Hantavirus: ¿Qué se sabe de los nueve casos sospechosos?
8 de 10

En total, el MV Hondius transportaba a 149 personas: 88 pasajeros y 61 miembros de la tripulación. La mayoría de los pasajeros procedían de Reino Unido, Estados Unidos, España y Alemania, mientras que gran parte de la tripulación era originaria de Filipinas.

 Foto: Canva
Hantavirus: ¿Qué se sabe de los nueve casos sospechosos?
9 de 10

Las autoridades sanitarias también mantienen bajo vigilancia a al menos siete personas aisladas por precaución tras haber estado expuestas al virus.

 Foto: Canva
Hantavirus: ¿Qué se sabe de los nueve casos sospechosos?
10 de 10

El hantavirus es una enfermedad transmitida principalmente por roedores infectados. El contagio suele producirse por inhalación de partículas contaminadas provenientes de orina, saliva o heces. Los síntomas suelen comenzar con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos, vómitos, diarrea y dolor abdominal, aunque en los casos más graves la enfermedad puede derivar rápidamente en complicaciones respiratorias severas, neumonía y síndrome cardiopulmonar.

 Foto: Canva
Cargar más fotos