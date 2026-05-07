Hantavirus: ¿Qué se sabe de los nueve casos sospechosos?

El brote de hantavirus detectado en el crucero polar MV Hondius mantiene en alerta a las autoridades sanitarias internacionales después de que se confirmaran cinco casos positivos y otros cuatro sospechosos entre pasajeros y tripulantes del barco, que realizó una travesía entre Argentina, Sudáfrica y Cabo Verde.
La situación provoca seguimiento epidemiológico en varios países, incluidos Canadá, Países Bajos, Suiza y Estados Unidos, debido a la dispersión internacional de los viajeros que estuvieron a bordo de la embarcación operada por la empresa neerlandesa Oceanwide Expeditions.
Según la cronología del caso y los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el crucero zarpó el 1 de abril desde Ushuaia, en Argentina. Días después, el primer paciente comenzó a presentar fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve. El 11 de abril desarrolló dificultad respiratoria y falleció a bordo.
Posteriormente aparecieron nuevos casos entre pasajeros que habían tenido contacto estrecho con el primer enfermo. El 24 de abril una segunda paciente desembarcó en Santa Elena con síntomas gastrointestinales, mientras que un tercer paciente desarrolló fiebre y problemas respiratorios.
La situación se agravó el 26 de abril con la muerte de la segunda paciente. Dos días más tarde, una cuarta persona presentó síntomas compatibles con neumonía y el 2 de mayo se confirmó la presencia de hantavirus en un tercer paciente, además del fallecimiento de una cuarta afectada.
El 6 de mayo se confirmó que el virus corresponde a la cepa Andes, una variante de hantavirus detectada en el sur de Argentina y Chile que puede transmitirse entre personas en circunstancias limitadas. Ese mismo día, las autoridades evacuaron tres casos sospechosos desde Cabo Verde hacia Países Bajos. Otro pasajero fue hospitalizado en Zúrich, Suiza, tras dar positivo.
El 7 de mayo continuó la evacuación médica de pasajeros. Dos personas fueron trasladadas a Países Bajos después de confirmarse un nuevo positivo y otra viajera fue hospitalizada en Ámsterdam con síntomas compatibles con la enfermedad.
En total, el MV Hondius transportaba a 149 personas: 88 pasajeros y 61 miembros de la tripulación. La mayoría de los pasajeros procedían de Reino Unido, Estados Unidos, España y Alemania, mientras que gran parte de la tripulación era originaria de Filipinas.
Las autoridades sanitarias también mantienen bajo vigilancia a al menos siete personas aisladas por precaución tras haber estado expuestas al virus.
El hantavirus es una enfermedad transmitida principalmente por roedores infectados. El contagio suele producirse por inhalación de partículas contaminadas provenientes de orina, saliva o heces. Los síntomas suelen comenzar con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos, vómitos, diarrea y dolor abdominal, aunque en los casos más graves la enfermedad puede derivar rápidamente en complicaciones respiratorias severas, neumonía y síndrome cardiopulmonar.